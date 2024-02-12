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Три легковушки не смогли разъехаться на развязке в Крыму (видео)

Полиция Севастополя расследует ДТП с шестью пострадавшими, трое из которых дети

11 февраля около 17 часов по местному времени на 58-м км трассы Симферополь-Бахчисарай-Севастополь столкнулись три легковушки – Kia, Volkswagen и Lada. По предварительной информации от полиции, виноват в ДТП 34-летний водитель Kia.

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Госавтоинспекция считает, что он, двигаясь со стороны Инкермана в сторону улицы Богданова, при повороте налево не уступил дорогу 23-летнему водителю автомобиля Volkswagen, двигавшемуся во встречном направлении. Произошло столкновение.

«После удара Volkswagen продолжил движение и столкнулся с автомобилем Лада под управлением 32-летнего водителя. Далее иномарка выехала за пределы проезжей части и перевернулась. В результате ДТП пострадали водитель Volkswagen, а также водитель Kia и четверо его пассажиров, двое из которых дети 10 и 13 лет. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения», – сообщила пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

На месте сразу же начали работу Госавтоинспекция и следственно-оперативная группа, с пострадавшими была проведена проверка, устанавливаются все обстоятельства и возможные причины ДТП.

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Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
12.02.2024
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