Негниющий кузов, прочная подвеска, большой багажник – иномарка по цене Калины
Есть ли сейчас на нашем рынке достойная альтернатива хэтчбеку Лада Калина – за 700 тыс. рублей и с пробегом менее 200 тыс. км? Этим вопросом задался эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев и предложил обратить внимание на Skoda Fabia II 2012-2013 годов выпуска, с пробегами 80-120 тысяч км.
Выбор модификаций обширен, предложений таких бэушек на нашем рынке море. Но, изучив отзывы владельцев, специалист советует избегать Фабий с атмосферником 1.2 (70 л. с.) и с наддувным мотором того же литража (105 л. с.). У них самый низкий ресурс, а цепь ГРМ может неожиданно выйти из строя.
Мнение специалиста
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
– Есть нормальные двигатели 1.4 (86 л. с.) и 1.6 (105 л. с.) – с небольшим набором слабостей и ресурсом порядка 300 тысяч км. Старший знаком нам также по седану Volkswagen Polo – склонность к задирам «юбок» и постукиваниям на холодную.
Но только он сочетается с японским гидроавтоматом Aisin TF‑60SN. Эта коробка надежна, но после 150 тысяч км обычно требуется замена фрикционов гидротрансформатора и чистка теплообменника.
Очень хороша механическая коробка, если не подвергать ее гоночным нагрузкам – в этом случае быстро выйдут из строя синхронизаторы и подшипники дифференциала.
Кузов ржавеет медленно, к подвеске вопросов нет, и стоимость содержания невелика. Клиренса 149 мм вполне хватит для города, а багажник Фабии гораздо больше, чем у Калины-хэтчбека (на 75 л).
Из минусов наш эксперт обращает внимание на не слишком надежный климат-контроль и закисающую трапецию дворников.
Какие еще альтернативы Калине-хэтчбеку можно поискать за 700 тыс. руб., читайте в материале «За рулем».
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Отзывы о Skoda Fabia (1)
Удобство в парковке,экономичная,салон высокий жена шапкой не задевает, когда покупал это было главное.покупал на спидометре было 27580,за полтора года проехал 15000 км ,замечаний не было.зимой в салоне комфортно.плохо что нет климат контроля,но ничего и так хорошо.свет очень хороший,противотуманки обочину освещают очень хорошо,ехать даже осенью,когда видимость никакая
нисковата
машина очень хорошая,рекомендую,но не для шумахеров. появилась ошибка 6322 недостаток воздуха.главное то горит то не горит.говорят надо чистить дросельную заслонку.посоветуйте что делать.