Негниющий кузов, прочная подвеска, большой багажник – иномарка по цене Калины

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежную Skoda Fabia II за 700 тысяч

Есть ли сейчас на нашем рынке достойная альтернатива хэтчбеку Лада Калина – за 700 тыс. рублей и с пробегом менее 200 тыс. км? Этим вопросом задался эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев и предложил обратить внимание на Skoda Fabia II 2012-2013 годов выпуска, с пробегами 80-120 тысяч км.

Выбор модификаций обширен, предложений таких бэушек на нашем рынке море. Но, изучив отзывы владельцев, специалист советует избегать Фабий с атмосферником 1.2 (70 л. с.) и с наддувным мотором того же литража (105 л. с.). У них самый низкий ресурс, а цепь ГРМ может неожиданно выйти из строя.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Есть нормальные двигатели 1.4 (86 л. с.) и 1.6 (105 л. с.) – с небольшим набором слабостей и ресурсом порядка 300 тысяч км. Старший знаком нам также по седану Volkswagen Polo – склонность к задирам «юбок» и постукиваниям на холодную.

Но только он сочетается с японским гидроавтоматом Aisin TF‑60SN. Эта коробка надежна, но после 150 тысяч км обычно требуется замена фрикционов гидротрансформатора и чистка теплообменника.

Очень хороша механическая коробка, если не подвергать ее гоночным нагрузкам – в этом случае быстро выйдут из строя синхронизаторы и подшипники дифференциала.



Кузов ржавеет медленно, к подвеске вопросов нет, и стоимость содержания невелика. Клиренса 149 мм вполне хватит для города, а багажник Фабии гораздо больше, чем у Калины-хэтчбека (на 75 л).

Из минусов наш эксперт обращает внимание на не слишком надежный климат-контроль и закисающую трапецию дворников.

Какие еще альтернативы Калине-хэтчбеку можно поискать за 700 тыс. руб., читайте в материале «За рулем».