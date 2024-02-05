Добротный автомобиль по цене Калины – 6 лучших вариантов

Эксперт «За рулем» составил рейтинг хэтчбеков с пробегом до 200 тыс. км

Плюсы и минусы пятилетней Лады и десятилетних иномарок подробно рассмотрены в этой публикации.

Что ищем?

Пятидверный хэтчбек

Цена: 700 тысяч рублей

700 тысяч рублей Возраст: 10–14 лет

10–14 лет Пробег: до 200 тысяч км

Про цены

Возможно, сейчас вы удивитесь, но самая молодая Калина (выпуск модели прекратили весной 2018 года) сегодня стоит, как новая Гранта.

Не всякая, впрочем, Калина. Хотя и за рядовую Калину-хэтчбек (87 или 106 л. с.) с пробегом 70–150 тысяч км просят 600–800 тысяч рублей, включая версии с не особо адекватным роботом.

За универсал – до 850 тысяч. За Калину с 98‑сильным мотором и автоматом Jatco JF414E – до 900 тысяч рублей. За универсал Cross (+23 мм клиренса) – до 950 тысяч рублей. За «почти люксовый» хэтчбек Калина Sport (114 л. с.) – до 1,2 млн.

И это не высосанные из пальца задранные цены, а предложения, обусловленные реальным спросом.

Что ж, поищем пятидверные хэтчбеки заграничного происхождения по цене обычной пятилетней Калины – где-нибудь за 700 тысяч рублей. И с пробегом не выше 200 тысяч км. Ну и всегда остается верный запасной вариант – годовалая Гранта, всё еще на гарантии.

Chevrolet Cruze

2012–2013 годов с пробегами 150–200 тысяч км.

Chevrolet Cruze

Хэтчбеков на вторичке в пять раз меньше, чем седанов. Но хэтч немногим уступает седану по объему багажника (413 и 450 л), а форма отсека более практичная. Так что смысл искать именно хэтчбек есть. И заметим – он всё равно на полметра длиннее Калины.

Атмосферник 1.6 (F16D3, 109 л. с.) – тот же, что у Lacetti. Очень ресурсный, но довольно хлопотный: ремень ГРМ часто не выдерживает 60 тысяч км, впускной коллектор зарастает нагаром, потеет прокладка маслонасоса, ненадежен термостат.

Старший мотор 1.8 (F18D4, 141 л. с.) – опелевский Ecotec. Также ходит 350 тысяч км, но болячки у него иные – течи клапанной крышки, ломаются клапаны фазорегулятора. Как бы там ни было, оба мотора слывут вполне надежными, а ремонт их хорошо освоен. И всяко они намного спокойнее редкого у нас 1.4 с турбонаддувом.

Механическая коробка D16 нормальная, а вот автомат 6T40 способен замучить различными недомоганиями, кои стартуют уже после 80 тысяч км – и замена масла не помогает. Модернизация 2012 года кое-что улучшила, но всё равно агрегат слишком прихотливый.

Cruze какой-то весь слегка «несобранный»: постоянно бряцает подвеска, есть вопросы к элементам тормозной системы и электрической части. Клиренс асфальтовый – 140 мм. Но коррозионная стойкость, размеры машины и недурное оснащение – неплохие завлекалки при весьма сдержанных ценах.





Ford Focus 3

Дорестайлинговые 2011–2013 годов с пробегами 100–200 тысяч км.

Ford Focus 3

Недостаток – нет гидроавтомата. Роботизированные коробки PowerShift того периода крайне неудачны, больше половины предложений за эти деньги – именно с ними. Если интересует именно автоматическая трансмиссия, лучше искать другую модель. А среди Фокусов нужно брать простейшие версии с МКП, хотя и в ней слишком рано подводят дифференциал и подшипники валов.

У двухлитрового агрегата (150 л. с.) прямой впрыск и капризная топливная система, дружит он только с роботом. Оптимальный по балансу ресурса и надежности – атмосферник 1.6 (85, 105 или 125 л. с.). Мелкие неурядицы присущи и ему – например, текущие сальники и прокладка клапанной крышки, но простая конструкция обеспечивает огромный ресурс. Самый маломощный – он же и самый долгоиграющий, а 125‑сильный быстрее всех разрушает слабые звенья коробки IB5.

«Третий» Focus поражает компоновкой – при солидных размерах на удивление тесный салон, у хэтчбека багажник всего 277 л. Клиренс заурядный – 150 мм. Подвеска очень крепкая (кроме опорных подшипников). Кузов хорошо сопротивляется коррозии. Оснащение щедрое, особых нареканий к работе электроники нет.





Kia Ceed I

2010–2012 годов с пробегами около 150 тысяч км, попадается и до 100 тысяч км.

Kia Ceed I

Универсал встречается реже и стоит в среднем дороже.

Модель достаточно живучая, хотя защита от коррозии – так себе, и сколы зацветают быстро. Высокая ремонтопригодность, неплохие агрегаты. Ходовая слабовата, но это смотря где и как ездить.

Лучший мотор – 2.0 (143 л. с.) старой серии Beta, лишенный склонности к задирам, присущей более поздним семействам. Но он редок, так что скорее придется рассматривать младшие 1.4 (109 л. с.) и 1.6 (115, 122, 125 л. с.). При их выборе не повредит хотя бы замер компрессии – задиры у них уже встречаются, обычно сопровождаясь нагаром и падением компрессии. А ресурс при этом большой.

МКП после 2010 года модернизированные, но не самые стойкие – ходят около 200 тысяч км, и хорошо бы каждые 60 тысяч км заменять в них масло. Четырехступенчатый автомат A4CF1 (для двухлитрового мотора – A4CF2) в поздних версиях прекрасен и служит свыше 250 тысяч км, мелкие недомогания лечатся несложно и недорого.

В общем, достойный «бюджетный кореец». По набору качеств и оснащению не уступает сородичам в лице Rio и Соляриса, при этом почему-то чуть дешевле. Клиренс 150 мм, багажник 340 л, салон более просторный, чем у Калины.





Nissan Tiida I

2010–2012 годов с пробегами под 200 тысяч км. Большинство – с автоматом.

Nissan Tiida I

Высоко ценится на вторичке, менее заезженные экземпляры стоят до 1,1 млн. рублей.

Мотор 1.6 (110 л. с.) – HR16DE, он же Renault H4M, один из лучших в жанре бюджетных атмосферников. Цепь привода ГРМ держится до 250 тысяч км, сам двигатель – свыше 350 тысяч. К проблемам относят только возрастную закоксовку колец – и растущий расход масла.

Четырехступенчатый автомат Jatco JF404E появился после рестайлинга в 2010 году. Неубиваемым не слывет, но до 170–200 тысяч км при регулярной замене масла с ним обычно ничего не случается. Затем нужно менять фрикционы и чистить масляные каналы. Механическая коробка родственна Renault JH3 – в поздних версиях с усиленными синхронизаторами, недостаточен ресурс только у подшипников вторичного вала.

Клиренс 150 мм, багажник 275 л – и это не лучшие качества модели. Любят ее за общую долговечность. Лакокрасочное покрытие по-японски мягкое, но ржавчина на сколах не вылезает. Подвеска средней стойкости. Многовато сбоев в электрической части – под капотом скапливается отсыревший мусор и гноит разъемы. Однако мелкие поломки при больших пробегах – дело житейское. А по-серьезному Tiida подводит редко.





Renault Megane III

2010–2013 годов, встречаются с пробегом менее 150 тысяч км.

Renault Megane III

Интересно, что более простой Sandero при равных пробегах стоит сейчас почти столько же, хотя Megane размером больше и классом выше.

Отметим клиренс 160 мм – как у стандартной Калины. Под капотом найдете, скорее всего, древний «логановский» мотор K4M 1.6 (106 л. с.). Прожорливый, зато неприхотливый, с чугунным блоком и ресурсом до полумиллиона. Двухлитровая и дизельная версии стоят дороже, равно как и «рестайлинг», в котором появились ниссановский 1.6 H4M и вариаторы.

Старым моторам положена отличная механическая пятиступка JH3 (300 тысяч км) или четырехступенчатый автомат DP2, не слывущий ни ресурсным, ни надежным – соленоиды сдаются рановато. Однако он прост и недорог в ремонте.

В целом Megane недурно оснащен, неплохо рулится, не особо подвержен коррозии. Багажник – 368 л против 240 л у Калины. Ну и запчасти для «французов» искать сейчас проще – многое выпускают, например, в Турции.





Skoda Fabia II

2012–2013 годов, в том числе с умеренными пробегами 80–120 тысяч км.

Skoda Fabia II

Выбор обширен, предложений много. Избегайте моторов 1.2 – и атмосферника (70 л. с.), и наддувного (105 л. с.). Проблемные, с низким ресурсом, слаба цепь ГРМ.

Есть нормальные двигатели 1.4 (86 л. с.) и 1.6 (105 л. с.) – с небольшим набором слабостей и ресурсом порядка 300 тысяч км. Старший знаком нам также по седану Volkswagen Polo – склонность к задирам юбок и постукиваниям на холодную. Но только он сочетается с японским гидроавтоматом Aisin TF‑60SN. Эта коробка надежна, но после 150 тысяч км обычно требуется замена фрикционов гидротрансформатора и чистка теплообменника.

Механическая коробка очень жизнестойкая, если не подвергать ее гоночным нагрузкам – сдадутся синхронизаторы и подшипники дифференциала.

Темпы кузовной коррозии средние. К подвеске вопросов нет, стоимость ее содержания невелика. Типовые болячки: климатическая установка и закисающая трапеция «дворников». Просвет 149 мм – сойдет для города, а багажник на 75 л больше, чем у Калины-хэтчбека.