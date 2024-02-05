Надежный автомобиль за 700 000 рублей: Лада или иномарка?

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Выиграй Ладу
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Что выбрать?

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Что лучше – пятилетняя Лада или бюджетная иномарка вдвое старше? Спор из разряда вечных: на вкус и цвет товарищей нет. Одни предпочитают строго Лады, другие – строго иномарки, третьи успешно чередуют – в зависимости от жизненных обстоятельств.

Преимущества есть у обоих вариантов. Ладу проще чинить и в среднем дешевле содержать. Но она в среднем же скромнее оснащена и чуть быстрее гниет.

Иномарка в целом более надежна и комфортна, ее механическая коробка передач обычно не начитает выть после 50–70 тысяч км. И, как правило, иномарки (кроме китайских) медленнее теряют цену по мере старения – уже потому, что статистически дольше сохраняют товарный вид и способность ездить.

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Пропорции цен на вторичном рынке за два года существенно изменились. Уже нельзя сказать, что Лады «намного дешевле» – они здорово подтянулись. И это дополнительный плюс в карму иномарок.

На что обратить внимание

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Состояние любого автомобиля после 100–150 тысяч км не бывает идеальным, даже если он «не бит, не крашен». Инвестиций могут требовать как минимум подвеска, рулевое управление, выпускной тракт и электрика – и у Лады, и у иномарки. Но у Лады различные компоненты выходят из строя раньше и чаще – после 150 тысяч км что-то надо лечить почти постоянно. Иномарки в этом отношении более стойкие.

Вазовские моторы, при всем к ним уважении за простоту и ремонтопригодность, нестабильны по темпам износа. Нередко первое вмешательство со вскрытием требуется как раз в районе 150 тысяч км – если, конечно, еще до того не помер ремень ГРМ у «втыковой» версии.

Какой ресурс?

У большинства иномарок – европейских, японских и корейских – по ресурсу явное преимущество. Во всяком случае, у многих бюджетных моделей моторы достаточно неприхотливы. И при нормальном с ними обращении почти все выдерживают 300 тысяч км, а некоторые и намного больше. То есть машину с пробегом под 200 тысяч брать можно довольно смело – разумеется, при отсутствии явных указаний на недуги мотора.

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Возможно, 200 тысяч км – примерно та граница, после которой покупка иномарки «по цене пятилетней Калины» теряет рациональный смысл, остается только эмоциональный. При пробеге 300 тысяч км теоретический остаточный ресурс главных агрегатов иномарки слишком туманен. А двигатель и коробка передач – самые дорогие детали немолодых машин, есть риск налететь на разорительный ремонт.

За «те же деньги» предлагают сравнительно молодые иномарки после такси – тех же 5–6 лет, но с пробегами свыше 300 тысяч, а иногда и 400 тысяч км. Да, всё зависит от состояния конкретного экземпляра – может быть, уже меняли мотор и коробку. Но по большому счету «10 лет и 150 тысяч км» предпочтительнее, чем «5 лет и 300 тысяч км», даже если там почти новый мотор. Всё остальное-то прошло свои 300 тысяч.

Вывод

Добротный автомобиль по цене Калины – 6 лучших вариантов

Основные преимущества Лады мы уже упомянули: недорогие запчасти (кроме импортных трансмиссий), возможность починить на каждом углу, а многое и в гараже.

Иномарки берут комфортом, большей живучестью всего – ну и, пожалуй, тем, что они престижнее.

Об уровнях общей надежности при больших пробегах всё равно можно спорить – естественный износ естественен для всех.

Лучшие хэтчбеки по цене пятилетней Калины подробно рассмотрены тут.

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За РулемЗиновьев Сергей
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 4
05.02.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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