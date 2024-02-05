Надежный автомобиль за 700 000 рублей: Лада или иномарка?

«За рулем» изучил плюсы и минусы бестселлеров вторичного авторынка РФ

Что выбрать?

Что лучше – пятилетняя Лада или бюджетная иномарка вдвое старше? Спор из разряда вечных: на вкус и цвет товарищей нет. Одни предпочитают строго Лады, другие – строго иномарки, третьи успешно чередуют – в зависимости от жизненных обстоятельств.

Преимущества есть у обоих вариантов. Ладу проще чинить и в среднем дешевле содержать. Но она в среднем же скромнее оснащена и чуть быстрее гниет.

Иномарка в целом более надежна и комфортна, ее механическая коробка передач обычно не начитает выть после 50–70 тысяч км. И, как правило, иномарки (кроме китайских) медленнее теряют цену по мере старения – уже потому, что статистически дольше сохраняют товарный вид и способность ездить.

Пропорции цен на вторичном рынке за два года существенно изменились. Уже нельзя сказать, что Лады «намного дешевле» – они здорово подтянулись. И это дополнительный плюс в карму иномарок.

На что обратить внимание

Состояние любого автомобиля после 100–150 тысяч км не бывает идеальным, даже если он «не бит, не крашен». Инвестиций могут требовать как минимум подвеска, рулевое управление, выпускной тракт и электрика – и у Лады, и у иномарки. Но у Лады различные компоненты выходят из строя раньше и чаще – после 150 тысяч км что-то надо лечить почти постоянно. Иномарки в этом отношении более стойкие.

Вазовские моторы, при всем к ним уважении за простоту и ремонтопригодность, нестабильны по темпам износа. Нередко первое вмешательство со вскрытием требуется как раз в районе 150 тысяч км – если, конечно, еще до того не помер ремень ГРМ у «втыковой» версии.

Какой ресурс?

У большинства иномарок – европейских, японских и корейских – по ресурсу явное преимущество. Во всяком случае, у многих бюджетных моделей моторы достаточно неприхотливы. И при нормальном с ними обращении почти все выдерживают 300 тысяч км, а некоторые и намного больше . То есть машину с пробегом под 200 тысяч брать можно довольно смело – разумеется, при отсутствии явных указаний на недуги мотора.

Возможно, 200 тысяч км – примерно та граница, после которой покупка иномарки «по цене пятилетней Калины» теряет рациональный смысл, остается только эмоциональный. При пробеге 300 тысяч км теоретический остаточный ресурс главных агрегатов иномарки слишком туманен. А двигатель и коробка передач – самые дорогие детали немолодых машин, есть риск налететь на разорительный ремонт.

За «те же деньги» предлагают сравнительно молодые иномарки после такси – тех же 5–6 лет, но с пробегами свыше 300 тысяч, а иногда и 400 тысяч км. Да, всё зависит от состояния конкретного экземпляра – может быть, уже меняли мотор и коробку. Но по большому счету «10 лет и 150 тысяч км» предпочтительнее, чем «5 лет и 300 тысяч км», даже если там почти новый мотор. Всё остальное-то прошло свои 300 тысяч.

Вывод

Основные преимущества Лады мы уже упомянули: недорогие запчасти (кроме импортных трансмиссий), возможность починить на каждом углу, а многое и в гараже.

Иномарки берут комфортом, большей живучестью всего – ну и, пожалуй, тем, что они престижнее.

Об уровнях общей надежности при больших пробегах всё равно можно спорить – естественный износ естественен для всех.

Лучшие хэтчбеки по цене пятилетней Калины подробно рассмотрены тут.