С намеком на победу: в Ferrari показали отдельные элементы новой гоночной машины

Ferrari заинтриговала фанатов F1 изображением частей нового болида

Новую гоночную машину формулы-1 2024 года — SF-24 — представит команда Ferrari. Презентация состоится сегодня, 13 февраля.

Чтобы добавить интриги и подогреть интерес поклонников к презентации, накануне команда обнародовала в социальных сетях короткий ролик с изображением небольшой части новой машины.

В частности, видеоряд содержит кадры, на которых можно увидеть боковину кожуха двигателя с номером Карлоса Сайнса, а также и часть носового обтекателя. При этом один из механиков наклеивает на болид номер 16, принадлежащий автогонщику из Монако Шарлю Леклеру.

На видео можно рассмотреть, что оттенок, в который окрашена новая машина знаменитой Скудерии, немного отличается от того красного цвета, которым болид был выкрашен в прошлом году. Очевидно, что нынешний оттенок перекликается с раскраской гоночных комбинезонов пилотов для сезона 2024 года.

Ранее сообщалось, что новые гоночные комбинезоны содержат красный, желтый и белый цвета. Такое традиционное для Ferrari сочетание цветов будет использовано и в оформлении гоночной машины. Таким образом в команде хотят напомнить, что стратегической целью является возвращение былой победной славы. Отразятся ли новые стилевые решения на успехе команды, станет известно уже в ближайшее время.

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Источник: f1news.ru