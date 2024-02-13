#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Водительские права 2024: кому надо срочно продлить удостоверение
13 февраля
Водительские права 2024: кому надо срочно продлить удостоверение
Эксперт «За рулем» рассказал о новшествах,...
Негниющий кузов, прочная подвеска, большой багажник – иномарка по цене Калины
13 февраля
Негниющий кузов, прочная подвеска, большой багажник – иномарка по цене Калины
Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать...
В Кремле отметили динамику роста производства транспорта в России
13 февраля
В Кремле отметили динамику роста производства транспорта в России
Путин: производство транспортных средств в 2023...

С намеком на победу: в Ferrari показали отдельные элементы новой гоночной машины

Ferrari заинтриговала фанатов F1 изображением частей нового болида

Новую гоночную машину формулы-1 2024 года — SF-24 — представит команда Ferrari. Презентация состоится сегодня, 13 февраля.

Чтобы добавить интриги и подогреть интерес поклонников к презентации, накануне команда обнародовала в социальных сетях короткий ролик с изображением небольшой части новой машины.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Переднеприводные кроссоверы до 3,5 млн рублей – большой тест

В частности, видеоряд содержит кадры, на которых можно увидеть боковину кожуха двигателя с номером Карлоса Сайнса, а также и часть носового обтекателя. При этом один из механиков наклеивает на болид номер 16, принадлежащий автогонщику из Монако Шарлю Леклеру.

На видео можно рассмотреть, что оттенок, в который окрашена новая машина знаменитой Скудерии, немного отличается от того красного цвета, которым болид был выкрашен в прошлом году. Очевидно, что нынешний оттенок перекликается с раскраской гоночных комбинезонов пилотов для сезона 2024 года.

Ранее сообщалось, что новые гоночные комбинезоны содержат красный, желтый и белый цвета. Такое традиционное для Ferrari сочетание цветов будет использовано и в оформлении гоночной машины. Таким образом в команде хотят напомнить, что стратегической целью является возвращение былой победной славы. Отразятся ли новые стилевые решения на успехе команды, станет известно уже в ближайшее время.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: f1news.ru

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
13.02.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0