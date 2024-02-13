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Только белый с желтой полосой: за «не тот» цвет авто оштрафуют на 50 тысяч рублей

Таксистов Петербурга начнут штрафовать за неправильный цвет автомобиля

Депутаты Законодательного собрания Петербурга рассмотрели и поддержали проект изменений в городской закон об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге. Речь идет о законопроекте об ответственности за нарушение цветовой гаммы автомобилей службы такси. Если документ будет утвержден, перевозчиков ждут штрафы в размере до 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

«В ближайшее время проект изменений будет вынесен на рассмотрение депутатов в первом чтении», — уточнили в ведомстве.
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Ожидается, что за нарушение цветовой гаммы кузова такси граждан накажут штрафом в размере 3 тысяч рублей, должностных лиц – 10 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей – 30 тысяч рублей, юридических лиц – 50 тысяч рублей.

Напомним, в 2023 году в Петербурге приняли Закон от 29.06.2023 № 417-80 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Санкт-Петербурге», согласно которому цветовая гамма кузова легкового такси должна содержать следующую цветовую гамму: белый цвет кузова с желтой светоотражающей полосой.

Полномочия по контролю за соблюдением законодательства возложены на Комитет по транспорту Петербурга, сотрудники ведомства с начала текущего года уже начали комплекс мер в этой части, включая рейды.

Источник: gov.spb.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3
13.02.2024
Фото:Unsplash
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