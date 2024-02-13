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Toyota возобновила производство автомобилей после скандала с фальсификацией

Toyota возобновляет выпуск Land Cruiser 300 и других моделей для зарубежных рынков

Японский автопроизводитель Toyota возобновит производство Land Cruiser 300 и других автомобилей с 13 февраля текущего года.

Ранее, в конце января 2024 года, стало известно, что на фоне скандала, связанного с фальсификацией данных о мощности дизельных двигателей со стороны подрядчика Toyota Industries Corporation, руководство концерна приняло решение об остановке выпуска продукции на всех своих заводах в Японии.

Land Cruiser 300
Land Cruiser 300
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Отмечается, что выпуск машин возобновится пока только для экспорта на зарубежные рынки. Отмечается, что уже перезапущена сборка Land Cruiser 300/70 и Lexus LX на заводе в Есиваре.

Чтобы возобновить производство для внутреннего рынка, необходимо получить одобрение Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма. Сколько потребуется на это времени – неизвестно, поэтому не все производственные линии начнут функционировать 13 февраля 2024 года.

Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash | Toyota
13.02.2024
Фото:Unsplash | Toyota
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

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