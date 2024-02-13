Toyota возобновила производство автомобилей после скандала с фальсификацией
Японский автопроизводитель Toyota возобновит производство Land Cruiser 300 и других автомобилей с 13 февраля текущего года.
Ранее, в конце января 2024 года, стало известно, что на фоне скандала, связанного с фальсификацией данных о мощности дизельных двигателей со стороны подрядчика Toyota Industries Corporation, руководство концерна приняло решение об остановке выпуска продукции на всех своих заводах в Японии.
Отмечается, что выпуск машин возобновится пока только для экспорта на зарубежные рынки. Отмечается, что уже перезапущена сборка Land Cruiser 300/70 и Lexus LX на заводе в Есиваре.
Чтобы возобновить производство для внутреннего рынка, необходимо получить одобрение Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма. Сколько потребуется на это времени – неизвестно, поэтому не все производственные линии начнут функционировать 13 февраля 2024 года.
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Источник: rg.ru
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
НЕТ
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!