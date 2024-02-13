Toyota возобновила производство автомобилей после скандала с фальсификацией

Toyota возобновляет выпуск Land Cruiser 300 и других моделей для зарубежных рынков

Японский автопроизводитель Toyota возобновит производство Land Cruiser 300 и других автомобилей с 13 февраля текущего года.

Ранее, в конце января 2024 года, стало известно, что на фоне скандала, связанного с фальсификацией данных о мощности дизельных двигателей со стороны подрядчика Toyota Industries Corporation, руководство концерна приняло решение об остановке выпуска продукции на всех своих заводах в Японии.

Land Cruiser 300

Отмечается, что выпуск машин возобновится пока только для экспорта на зарубежные рынки. Отмечается, что уже перезапущена сборка Land Cruiser 300/70 и Lexus LX на заводе в Есиваре.

Чтобы возобновить производство для внутреннего рынка, необходимо получить одобрение Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма. Сколько потребуется на это времени – неизвестно, поэтому не все производственные линии начнут функционировать 13 февраля 2024 года.

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Источник: rg.ru