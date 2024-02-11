Бюджетный конкурент Весты от Toyota подешевел в России

У российских дилеров в продаже найден Toyota Vios по цене от 1,8 млн рублей

Toyota Vios это бюджетный седан, который набирает популярность на российском рынке в качестве альтернативы таким моделям, как Lada Vesta, Kia Rio и Hyundai Solaris.

Toyota Vios

Toyota Vios впервые появилась на рынке в 2002 году. Она была разработана как компактный автомобиль для развивающихся стран и быстро завоевала популярность благодаря своей надежности, доступной цене и малому расходу топлива. В России Vios официально продается с 2022 года, и уже успел привлечь внимание многих автолюбителей.

Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра мощностью 109 л. с., который работает в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач или вариатором. Vios имеет передний привод и достаточно высокий клиренс, что делает его подходящим для езды по российским дорогам.

Салон Vios достаточно просторный для комфортного размещения водителя и четырех пассажиров. Багажник объемом 475 литров позволяет перевозить достаточно большое количество груза.

В начале февраля 2023 года Toyota Vios подешевела в России на 36 000 рублей, в Брянске ее можно купить за 1 799 000 рублей.

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Источник: Автоновости дня