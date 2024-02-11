#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota Vios
11 февраля
Бюджетный конкурент Весты от Toyota подешевел в России
У российских дилеров в продаже найден Toyota...
В Петербурге владелец самостоятельно нашел свой угнанный автомобиль
11 февраля
В Петербурге владелец самостоятельно нашел свой угнанный автомобиль
В Санкт-Петербурге полиция задержала угонщика...
Toyota Crown Convertible
11 февраля
Toyota показала неожиданный интересный кабриолет на базе кроссовера
Компания Toyota представила уникальный...

Бюджетный конкурент Весты от Toyota подешевел в России

У российских дилеров в продаже найден Toyota Vios по цене от 1,8 млн рублей

Toyota Vios это бюджетный седан, который набирает популярность на российском рынке в качестве альтернативы таким моделям, как Lada Vesta, Kia Rio и Hyundai Solaris.

Toyota Vios
Toyota Vios

Toyota Vios впервые появилась на рынке в 2002 году. Она была разработана как компактный автомобиль для развивающихся стран и быстро завоевала популярность благодаря своей надежности, доступной цене и малому расходу топлива. В России Vios официально продается с 2022 года, и уже успел привлечь внимание многих автолюбителей.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Замена японским рамникам: сборка – российская, цена — от 2,4 млн рублей

Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра мощностью 109 л. с., который работает в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач или вариатором. Vios имеет передний привод и достаточно высокий клиренс, что делает его подходящим для езды по российским дорогам.

Салон Vios достаточно просторный для комфортного размещения водителя и четырех пассажиров. Багажник объемом 475 литров позволяет перевозить достаточно большое количество груза.

В начале февраля 2023 года Toyota Vios подешевела в России на 36 000 рублей, в Брянске ее можно купить за 1 799 000 рублей.

Источник: Автоновости дня

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1
11.02.2024
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0