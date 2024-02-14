#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Россиянам рассказали о признаках скорого отказа тормозов
14 февраля
Россиянам рассказали о признаках скорого отказа тормозов
Рузанов перечислил 4 проблемы, которые могут...
Неожиданно: обладание автомобилем укрепляет здоровье
14 февраля
Неожиданно: обладание автомобилем укрепляет здоровье
В СберАвто рассказали, какую пользу для...
Как снизить расход топлива зимой – 5 приемов опытных водителей
14 февраля
Как снизить расход топлива зимой – 5 приемов опытных водителей
Эксперт «За рулем» посоветовал, как добиться...

Кроссоверы Москвич 3 и 3e будут производить по технологии полного цикла

Завод «Москвич» готовится к переходу на производство полного цикла

В настоящий момент завод «Москвич» активно готовится к переходу на мелкоузловую сборку (в ближайшие пару месяцев). По технологии полного цикла на заводе будут производить городские кроссоверы Москвич 3 и электрокары Москвич 3e, включая сварку и окраску кузовов.

Сейчас машины на заводе собирают методом круплоузловой сборки с постепенным повышением локализации. Уже сейчас в автомобилях локализованы различные компоненты, включая устройства для вызова экстренных оперативных служб, технологические жидкости и аксессуары.

С переходом на мелкоузловую сборку весь процесс производства автомобилей будет проходить на заводе «Москвич», включая сварку и окраску. Сборка будет осуществляться из более чем 900 компонентов (при крупноузловой сборке их около 50).

АО ВТБ Лизинг предлагает автомобили Москвич с увеличенной скидкой

На заводе уже смонтирована современная роботизированная система сварочного оборудования, созданная специально для Москвича. Сейчас ведется сборка и проверка качества предсерийных автомобилей, собранных по технологии мелкоузловой сборки - выпущено уже более 50 автомобилей.

Кроме того, у кроссовера Москвич 3 появится двухцветный кузов - верх черный, а низ в одном из пяти цветов, представленных в линейке производителя. Эта стало возможным благодаря переходу на собственную окраску.

В дальнейшем предприятие намерено расширить свою модельную линейку, планируя начать в первой половине 2024 года серийное производство среднеразмерного кроссовера Москвич 5. Кроме того, к концу текущего года запланирован выпуск кроссовера класса D под названием Москвич 8.

Источник: Москвич

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС и Дептранс
Количество просмотров 2
14.02.2024
Фото:Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС и Дептранс
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Москвич 3

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв