Кроссоверы Москвич 3 и 3e будут производить по технологии полного цикла

Завод «Москвич» готовится к переходу на производство полного цикла

В настоящий момент завод «Москвич» активно готовится к переходу на мелкоузловую сборку (в ближайшие пару месяцев). По технологии полного цикла на заводе будут производить городские кроссоверы Москвич 3 и электрокары Москвич 3e, включая сварку и окраску кузовов.

Сейчас машины на заводе собирают методом круплоузловой сборки с постепенным повышением локализации. Уже сейчас в автомобилях локализованы различные компоненты, включая устройства для вызова экстренных оперативных служб, технологические жидкости и аксессуары.

С переходом на мелкоузловую сборку весь процесс производства автомобилей будет проходить на заводе «Москвич», включая сварку и окраску. Сборка будет осуществляться из более чем 900 компонентов (при крупноузловой сборке их около 50).

На заводе уже смонтирована современная роботизированная система сварочного оборудования, созданная специально для Москвича. Сейчас ведется сборка и проверка качества предсерийных автомобилей, собранных по технологии мелкоузловой сборки - выпущено уже более 50 автомобилей.

Кроме того, у кроссовера Москвич 3 появится двухцветный кузов - верх черный, а низ в одном из пяти цветов, представленных в линейке производителя. Эта стало возможным благодаря переходу на собственную окраску.

В дальнейшем предприятие намерено расширить свою модельную линейку, планируя начать в первой половине 2024 года серийное производство среднеразмерного кроссовера Москвич 5. Кроме того, к концу текущего года запланирован выпуск кроссовера класса D под названием Москвич 8.

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Источник: Москвич