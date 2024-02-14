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Российский танк «Бурлан» – что известно о проекте

Танк «предельных размеров» – он впечатляет, но почему от него отказались

Эту информацию никогда не афишировали, но еще в СССР началась разработка танка, превосходящего по своим характеристикам любые перспективные танки других стран.

Считаете это заявление громким? Но инженеры давно подсчитали, каким тяжелым и большим должен быть танк, чтобы оставаться универсальным и эффективным на поле боя.

Так появилась база «танка предельных размеров», которая и легла в основу «Бурлана».

Танк предельных размеров «Бурлан»
Танк предельных размеров «Бурлан»

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Танк должен был стать самым большим, но способным проезжать по тоннелям, мостам и пересеченной местности. Также он должен был стать самым мощным в мире танков в том, что касается двигателей, и самым защищенным, но не настолько тяжелым, чтобы застревать на ровном месте, как слишком массивные американские Абрамсы.

Танк планировали оснастить пушкой калибра 125 мм модели 2А82. К слову, она же установлена на Армате.

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В качестве двигателя выбрали ГТД-1250 мощностью 1400 л.с. – подобного танкового мотора во времена СССР не было ни у одной страны.

Чтобы снизить затраты на производство танка, инженеры использовали в «Бурлане» компоненты от легендарного танка Т-80.

Но разработка «Бурлана» была отменена в 2000-х годах. Проект остался только на бумаге, но он в любой момент может быть возвращен в разработку и дополнен всеми современными технологиями.

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Кирилл Панов
Количество просмотров 1
14.02.2024
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