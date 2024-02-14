Россиянам рассказали о признаках скорого отказа тормозов

Рузанов перечислил 4 проблемы, которые могут возникнуть с тормозами автомобиля

Основные признаки потенциальных проблем с тормозами выделил Алексей Рузанов, технический директор международной сети Fit Service.

По его мнению, возможны неправильные реакции педали тормоза, такие как проваливание в пол или жесткий ход. Первое говорит о снижении уровня тормозной жидкости, второе – о поломке вакуумного усилителя.

Рузанов отмечает, что водители редко проверяют уровень тормозной жидкости, которая поступает в систему через резиновые шланги и металлические трубки. В результате износа этой системы жидкость может вытечь, что в итоге приведет к отказу тормозов.

Если при торможении машину начинает уводить в сторону, это может указывать на заклинивание или износ направляющих суппорта. Хотя такая неисправность необязательно приведет к мгновенному отказу тормозов, она может вызвать перегрев тормозных дисков и ускоренный износ колодок. В свою очередь, при значительном износе колодок могут появиться резкий скрип и скрежет при торможении.

Ранее эксперт «За рулем» перечислил плюсы и минусы барабанных и дисковых тормозов. Так, дисковые хуже защищены от попадания грязи, у них меньше ресурс и чаще появляется коррозия. И всё-таки он считает, что будущее – за дисковыми устройствами.

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Источник: Газета.ру