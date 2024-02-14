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Назван ключевой недостаток автомобилей ушедших из России брендов

Автоэксперт объяснил, почему китайские автомобили лучше европейских

Китайский автопром не только успешно адаптировал европейские технологии, но и активно использует их опыт по интегрированию в российский рынок, а некоторые бренды из Китая даже превосходят европейские автомобили. Таким мнением с агентством «Прайм» поделился автоэксперт Егор Васильев.

«Фактически на данный момент мы имеем дело с китайскими машинами, которые не просто по ряду параметров начинают превосходить "европейцев", но и создаются с учетом специфики эксплуатации в непростых российских условиях», — подчеркивает собеседник издания.
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Рассуждая о преимуществах автомобилей из Китая, Васильев отметил качество интерьера, дизайн, многообразие ассистентов активной безопасности, а также уровень и качество информационно-развлекательных систем.

Кроме того, китайцы моментально стали внедрять европейские стандарты качественного сервисного обслуживания, к тому же, фактически без каких-либо усилий и затрат, им досталась современная инфраструктура дилерских центров после ухода европейских брендов, напоминает Васильев.

«Японский, европейский, корейский и американский автопром покинул российский рынок, сделав это не совсем корректно, оставив покупателя один на один с потенциальными проблемами. А ведь, приобретая того же "европейца", владелец нового авто фактически оплатил и гарантийное сервисное обслуживание», — констатирует эксперт автоотрасли.

Васильев напомнил, что автомобили ушедших брендов и сейчас поступают на рынок РФ, по схеме серого импорта. Но у автовладельцев возникают не только проблемы с их сервисным обслуживанием, но и сложности с эксплуатацией этих машин у нас в стране. Подобные автомобили не адаптированы к российским условиям, и это их очень большой недостаток, резюмировал Васильев.

Источник: 1prime.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
14.02.2024
Фото:Unsplash
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