Россияне полюбили эти кроссоверы за адекватную цену и функционал — назван лидер января

Haval стал самой востребованной иномаркой на авторынке России в январе

Лидером российского рынка по итогам января 2024 года среди иномарок стал китайский Haval. Всего в первом месяце года в России реализовано 9620 автомобилей Haval — этот показатель в 2,3 раза больше по сравнению с 2023 годом. Такую статистику привели аналитики агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» и с учетом собственного анализа рынка.

Согласно данным специалистов, рыночная доля китайской марки Haval в январе текущего года составила 12% против 9,1% годом ранее. А самой продаваемой моделью марки остается компактный кроссовер Jolion. Его показатель составил 4344 проданных автомобиля — рост в 2,7 раза. На втором месте по популярности у российских автовладельцев — среднеразмерный кроссовер Haval M6. Его купили в количестве 2093 экземпляра.

Тройку лидеров марки замкнул среднеразмерный кроссовер Haval Dargo – 1297 проданных автомобилей (рост в 3,2 раза). Ранее стало известно, что компания Haval вывела на рынок обновленный компактный кроссовер Haval Jolion. Его продажи стартуют в текущем феврале. Новинка представлена в четырех комплектациях: Comfort, Elite, Premium, Tech Plus. Автомобиль оснащен турбированным двигателем объемом 1,5 л и двумя коробками— шестиступенчатая механическая и семиступенчатая роботизированная. Привод — передний и полный.

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Источник: autostat.ru