Таких машин скоро не останется — в BMW посоветовали поторопиться с их покупкой

В BMW решили прекратить выпуск спорткаров с механикой и сосредоточиться на АКП

Приверженцам механической коробки передач нужно поторопиться с приобретением «заряженных» автомобилей марки от M Performance, потому что их дни уже сочтены. Об этом в интервью итальянскому изданию Quattroruote заявил член правления BMW Фрэнк Вебер.

«Это классные машины, но, давайте будем честными, объемы становятся все меньше и меньше, поэтому никакого смысла разрабатывать их нет. Если вам нужен BMW M с механической коробкой, то нужно покупать его сейчас», — рекомендует член правления концерна.

Динамичное развитие технологий задает тренды, логично, что автомобили с механикой становятся «вымирающим видом», вполне вероятно, что в недалеком будущем современные начинающие водители будут даже не знать, что такое три педали и МКП.

BMW оставалась одной из немногих компаний, выпускающих спорткары с механической коробкой передач, в частности, M2, M3, M4 и, в ближайшем будущем, Z4 Roadster. Но переход к более технологичным и автоматизированным решениям неизбежен.

Согласно статистике продаж BMW в 2023 году более 50% клиентов отдали предпочтение именно механической трансмиссии, что наглядно свидетельствует о предпочтениях потребителей.

На фоне такого спроса даже была выпущена модель BMW Z4 с МКПП, но это была совместная разработка с Toyota, у которой есть модель Supra, которая предлагается на «ручке». Примечательно, что стоимость автомобилей BMW с механической коробкой передач в некоторых странах выше, чем версий с автоматом.

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Источник: rg.ru