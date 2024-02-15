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Динамику роста автокредитов повысят господдержка и скидки дилеров — Бадалов
15 февраля
Динамику роста автокредитов повысят господдержка и скидки дилеров — Бадалов
Эксперт объяснил, почему россияне стали реже...

Динамику роста автокредитов повысят господдержка и скидки дилеров — Бадалов

Эксперт объяснил, почему россияне стали реже брать автокредиты

Сегмент автокредитования от снижения в 2024 году спасут программы господдержки, а также совместные акции производителей и дилеров. Таким мнением в беседе с изданием «За рулем» поделился финансист Лазарь Бадалов, он проанализировал текущую ситуацию в сегменте автокредитования и дал прогноз на 2024 год.

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Мнение эксперта

Лазарь Бадалов, доцент кафедры экономики НИТУ МИСИС, кандидат экономических наук

Лазарь Бадалов

– Изменения на автомобильном рынке вызваны, в том числе, событиями 2020-2021 годов, когда в ковидный период произошел разрыв производственных и логистических цепочек. В итоге машин стали производить меньше, на рынок их стало поступать меньше, соответственно, цены стали расти очень быстро. Затем ситуацию усугубили санкции, и за несколько последних лет автомобили на рынке России подорожали в 2-3 раза. Доходы населения за таким скачком цен никак не успевали, поэтому потребитель переориентировался с покупки автомобиля за собственные деньги на приобретение за счет заемных средств.

Кредитные программы банков, программы господдержки и программы у автодилеров в некоторой степени способствовали тому, чтобы у населения была возможность приобрести машину в кредит. Поэтому доля автокредитов хоть и медленно, но росла, подчеркнул Бадалов. Если еще несколько лет назад доля машин, купленных в кредит, составляла примерно 50/50 (каждый второй автомобиль), то сейчас больше половины реализуется при помощи различных программ, подчеркнул Бадалов.

«Во второй половине 2023 года появилась еще одна проблема у нас в стране в виде роста процентных ставок, соответственно, кредиты стали еще дороже. И раньше было не очень дешево, а после роста процентных ставок кредиты вообще стали малодоступными», — объяснил экономист.

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Во второй половине 2023 года в РФ ввезли очень много импортных автомобилей, в том числе по схеме параллельного импорта, есть определенное затоваривание рынка. Чтобы разгрузить свои склады и стимулировать потребительский спрос, дилеры могут предложить скидки.

«Такая ситуация может продлиться до весны текущего года, пока все остатки не будут распроданы, а потом все будет зависеть от развития ситуации с производством автомобилей. Есть надежда, что АВТОВАЗ сможет увеличить производство, и новые игроки рынка, занявшие место ушедших брендов, запустят свое. Как только повысится предложение по ассортименту автомобилей, цены могут снизиться, правда, несущественно, или хотя бы зафиксируются на каком-то текущем уровне. Небольшое снижение цен будет, и тогда покупателю будет легче принять решение о покупке машины в кредит», — предположил эксперт.

По мнению Бадалова, еще одним сдерживающим фактором в части оформления автокредитов является стоимость страховки и страховых продуктов. Есть различные программы, в том числе GAP-страхование, не говоря уже о классическом каско, они существенно влияют на конечную стоимость автомобиля, отмечает Бадалов.

«Автомобильному рынку сейчас достаточно трудно, и в условиях затяжного периода череды проблем остается надеяться на то, что российские производители в итоге смогут их преодолеть, при помощи импортозамещения в том числе, а также благодаря программам господдержки автокредитования. А когда ставка начнет снижаться, это станет еще одним плюсом для покупателя при принятии решения в части оформления автокредита», — отметил финансист.

Весь 2024 год сегмент автокредитования будет держаться за счет программ господдержки, а также совместных акций дилеров и отечественных производителей, подытожил Бадалов.

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos и из личного архива
Количество просмотров 3
15.02.2024
Фото:Depositphotos и из личного архива
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