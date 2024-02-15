У этих авто нет проблем с запчастями, расходниками и ТО — эксперт назвал марки

Эксперт назвал ключевое преимущество авто отечественной сборки перед иномарками

Основным преимуществом сборки и производства отечественных автомобилей перед импортными является ценообразование, потому что большая часть расходов на логистику нивелируется. Такое мнение в беседе с агентством «Прайм» выразил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.

Он напомнил, что в России кроме АВТОВАЗа и УАЗа производством легковых автомобилей занимается еще ряд брендов.

«"Группа ГАЗ" выпускает коммерческий транспорт, например, пассажирские микроавтобусы Соболь. А Группа "Соллерс" — легковые и коммерческие автомобили. В производстве фургонов Atlant и легких грузовых авто Argo "Соллерс" использует прототипы китайских моделей LCV бренда JAC, но "с щепетильной адаптацией к российским условиям эксплуатации"», — подчеркивает собеседник издания.

Эти марки производят автомобили массового и коммерческого сегментов, есть в России и премиальные модели Aurus, электромобили Москвич и Evolute, перечислил Житнухин. И в 2024 году модельный ряд отечественных автомобилей будет расширяться, в частности, за счет новой модели Lada Iskra, возрождения бренда Волга и других.

Житнухин привел в пример стоимость Lada Granta, которая стартует от 699,9 тыс. рублей, для сравнения: цены на самый доступный седан производства Китая стартуют от 1,65 млн рублей. К тому же с отечественным автомобилем не возникает проблем с техническим обслуживанием, запчастями и расходниками. Не стоит также забывать о специалистах, которые умеют оперативно устранить любые неполадки, резюмировал специалист.

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Источник: 1prime.ru