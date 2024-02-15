Эти авто из КНР больше всего склонны к ржавчине — в списке популярные в РФ марки

Эксперты выяснили, насколько хорошо китайские автомобили защищены от коррозии

Одной из ключевых проблем китайских автомобилей является их неустойчивость к коррозии. Это касается машин «прошлого поколения» и современных моделей. Эксперты выяснили, какие «китайцы» ржавеют до сих пор.

Кузов автомобиля защищают от коррозии двумя способами: барьерным и протекторным. В первом случае стальные детали физически изолируют от внешней среды с помощью грунта, эмалей, лаков и различных составов. Второй способ подразумевает оцинковку в местах сколов и царапин, она предотвратит от ржавчины даже «голый» металл.

Что касается китайских автомобилей, то ситуация отличается в зависимости от конкретного производителя. Например, у бюджетных моделей, в частности у Kaiyi E5, оцинкованы только двери, а кузова BAIC X35 и U5 Plus не оцинкованы вовсе.

Не оцинкованы Changan Alsvin и BAIC X35, зато у более дорогого Changan Uni-K оцинкованы почти всех внешние панели, кроме крыши, внутренней части пятой двери и подпола багажника. Стоит отметить, что у популярных в РФ моделей из Китая кузов защищен лучше. Haval Jolion и F7 (собираются в Туле) имеют гальваническую оцинковку основных кузовных панелей, кроме крыши, а места сварки дополнительно обработаны цинковыми составами, у Haval F7x оцинкована и крыша в том числе.

Если говорить о Chery Tiggo 7 Pro, то у этой машины оцинкованы все основные панели, кроме крыши и пятой двери. У Tiggo 4 Pro нет оцинковки у капота, передних крыльев, крыши, внутренних поверхности дверей и пятой двери. Omoda C5 практически вся защищена от коррозии, кроме внутренних верхних частей дверей, крыши и подпола багажника.

Geely Coolray первого поколения, его выпускали в Белоруссии, а также BelGee X50, запуск которого недавно наладили, не имеют оцинковки на капоте, крыше, проеме и подполе багажника. При этом у рестайлинговой версии Coolray из КНР оцинкован капот. У Geely Monjaro защищены оцинковкой внешние и часть внутренних панелей, но качество защиты крышки багажника и подпола оставляют желать лучшего.

Построенный на одной платформе с Volvo XC40 Geely Monjaro гораздо хуже защищен от коррозии, чем его «родственник» из Швеции, у которого кузов полностью оцинкован горячим методом, а у «китайца» – только частичная гальваническая обработка.

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Источник: 74.ru