Никто не хочет брать машину без гарантии — названа причина ухода некоторых «китайцев»

Эксперт объяснил, почему с 1 апреля могут подорожать автомобили по параимпорту

Стоимость автомобилей, ввозимых на рынок России по схеме параллельного импорта с 1 апреля 2024 года, может измениться. Такое мнение в комментарии news.ru выразил автоэксперт Петр Баканов.

Такой вывод он сделал после решения Правительства РФ изменить систему расчета платежа при ввозе автомобилей из стран Евразийского экономического союза. Баканов предполагает, что цены на автомобили вырастут на сумму до 800 тысяч рублей.

«Я говорю про те автомобили, которые не поставляются к нам официальным путем, а завозятся штучно. Вот такие машины станут стоить дороже. Возможно, они прибавят в цене 500–800 тысяч рублей. Плюс не забываем про европейский или американский премиум. Он тоже с 1 апреля будет стоить дороже. Но покупателей таких авто и раньше не особенно смущала цена», — объяснил собеседник издания.

По мнению Баканова, на авторынке России нехватка интересных моделей из Китая, при этом он допускает, что некоторые популярные модели могут исчезнуть с нашего рынка. Дело в том, что приобретать автомобили без гарантии никто не захочет. И дело даже не в экономии хоть 500 тысяч, хоть миллиона рублей — это вопрос принципа, а сумма в 50–100 тысяч рублей не такая большая разница для риска, констатирует Баканов.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: news.ru