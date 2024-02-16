Red Bull представил новый болид Формулы-1 – RB20

Кристиан Хорнер: с Red Bull Racing RB20 в нашей команде начинается новая глава

На следующий день после McLaren и Mercedes, вечером 15 февраля свой новый болид Формулы-1 показал фаворит прошлого сезона, коллектив Red Bull Racing. Презентация прошла в онлайн-формате и транслировалась в соцсетях, представленная машина получила индекс Red Bull Racing RB20.

«Нам не раз везло, и семь чемпионских титулов, шесть побед в Кубке конструкторов и 113 побед в гонках свидетельствуют об успехе концепции Red Bull в отношении команды. Новая глава этой истории начинается сегодня с RB20», – сказал руководитель команды Кристиан Хорнер.

Red Bull Racing RB20

Заметим, что по-настоящему новая глава у всех без исключения команд начнется при смене техрегламента в 2026 году, а пока же инженерному штату во главе с Эдрианом Ньюи требовалось удачно развить концепцию чрезвычайно быстрой прошлогодней машины, с которой коллектив из Милтон-Кинса досрочно выиграл Кубок конструкторов, а пилоты заняли 1 и 2 места в личном зачете.

Red Bull Racing RB20

Из явных отличий от прошлогодней версии можно заметить лишь конфигурацию боковых понтонов и форму воздухозаборников – как боковых, так и центрального. Также есть нюансы по антикрыльям, хотя бытует мнение, что на презентационной машине команда показала упрощенную их версию.

Red Bull Racing RB20, редкий кадр с задней частью машины

Кроме того, можно предположить, что Red Bull Racing, как и другие команды, продолжает эксперименты с формой днища, и часть из них будет происходить уже по ходу сезона. А в задней части машины, вероятно, сокрыто некое ноу-хау, потому что ни одного четкого кадра с этого ракурса на презентации не показали.

Red Bull Racing RB20, в отличии от большинства болидов 2024 года, не грешит скупостью окраски во имя экономии веса – за небольшими исключениями, ливрея сохранила прошлогодний дизайн. Состав пилотов в этом году также неизменен: за сильнейшую команду будут выступать Серхио Перес и трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен.

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Источник: f1news.ru