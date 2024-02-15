Mercedes показал новую машину Формулы-1 — Mercedes W15

Эллисон: мы плодотворно потрудились зимой и хотим раскрыть потенциал Mercedes W15

Команда Формулы-1 Mercedes провела презентацию своего болида в один день с McLaren – публикация официальных фото и трансляция церемонии из Сильверстоуна прошла 14 февраля, спустя несколько часов после показа оранжево-черного MCL38. К слову, о черном цвете: новый болид Mercedes, получивший индекс W15, стал, пожалуй, рекордсменом по использованию черного цвета на кузове.

Mercedes W15

В этом году команды стремятся облегчить болиды, не покрывая краской карбоновые элементы, и именно вес руководитель команды Тото Вольфф называет ключевым фактором скорости нынешних машин Ф-1. Отметим, что несколько лет назад Мерседес уже использовал черный цвет в окраске, но тогда это было сопряжено с особенностями сотрудничества с Льюисом Хэмилтоном.

Mercedes W15

С Хэмилтоном нынешняя ситуация связана по-особенному: по завершении сезона 2024 года семикратный чемпион мира перейдет в Ferrari. Пока же впереди множество гонок, и ему вместе с Джорджем Расселом предстоит попытаться вернуть немецкой команде чемпионскую корону и, может быть, завоевать восьмой личный титул. Будет нелегко, учитывая форму Red Bull и Макса Ферстаппена.

Mercedes W15

«В значительной мере наше внимание было направлено на улучшение поведения машины на трассе, ведь задняя часть прошлогодней W14 работала непредсказуемо. Мы приложили большие усилия, стараясь, чтобы обе оси, особенно задняя, позволяли лучше контролировать работу резины, чем это было на предыдущем шасси», – рассказал технический директор Mercedes Джеймс Эллисон.

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Источник: f1news.ru