Команда Формулы-1 McLaren представила болид 2024 года — MCL38

Андреа Стелла, McLaren: С MCL38 мы наберем темп, но впереди ряд важных задач

Вслед за Ferrari машину для нового сезона Формулы-1 показала команда McLaren. Отметим, что ливрею и название болида коллектив представил еще в январе, но сам MCL38 показался на официальных фото лишь 14 февраля, когда большинство команд уже провели презентации, и не представленными, помимо McLaren, оставались лишь Mercedes и Red Bull.

McLaren MCL38

Показ MCL38 получился лаконичным: команда лишь опубликовала несколько официальных фотографий. По ним можно предположить, что изменения, ввиду оставшегося неизменным технического регламента, носят точечный характер.

McLaren MCL38

Слегка другими стали антикрылья, явно поменяло конфигурацию днище болида. Боковые воздухозаборники MCL38 довольно высокие (хотя и «зажаты» по ширине), в противовес тренду на «почтовые ящики», выбранному большинством команд. В ближайшее время машине предстоят презентационные выезды на трассу и предсезонные тесты в Бахрейне.

McLaren MCL38

«В MCL38 воплощен ряд инновационных решений, однако не во всех областях, которым мы уделяем внимание, дело доведено до конца к моменту представления первой версии шасси. Этими областями мы продолжим заниматься по ходу сезона в процессе модернизации машины, который уже начался», – сообщил руководитель команды Андреа Стелла.

McLaren MCL38

Сезон 2023 года команда McLaren закончила на четвертом месте, пропустив вперед Ferrari, Mercedes и добившийся очередного чемпионства Red Bull. Чтобы продолжить движение вверх (в 2022-м команда была пятой) и войти в топ-3, McLaren предстоит много работы. В 2024 году коллектив продолжат представлять пилоты Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

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Источник: f1news.ru