Покупка иномарки по параимпорту обойдется дороже — эксперт назвал причину

Эксперт объяснил, почему сейчас нужно покупать машину производства КНР или РФ

Оптимальным вариантом при выборе автомобиля станет приобретение отечественной или китайской модели. Такое мнение в беседе с изданием «Лента.ру» выразил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.

Он объяснил, что дело не только в рентабельности в части соотношения цена/качество – в особенности это относится к автомобилям от китайского автопрома. Речь идет о дальнейших расходах на транспортное средство в ходе его эксплуатации, подчеркнул Житнухин.

Эксперт отметил, что на российском рынке сегодня есть возможность приобрести европейский, американский, японский или корейский автомобиль, завезенный в Россию по схеме параллельного импорта. Но его покупка обойдется дороже и при оформлении сделки, и при последующем обслуживании, убежден Житнухин.

«Например, сейчас нет дефицита комплектующих для китайских и отечественных авто, на них распространяется гарантия от производителя, а также нет сложностей с диагностикой. В то время как многие владельцы авто, ввезенных в РФ по параллельному импорту, испытывают такие трудности», – объясняет собеседник издания.

По словам Житнухина, цена за иномарку из Японии и Кореи в базовой комплектации стартует от 3 млн рублей, а на рынке РФ есть машины, в том числе иномарки, которые стоят порядка 2 млн рублей. Например, при покупке Haval Jolion 2023 года выпуска с учетом специальных предложений от автопроизводителей можно сэкономить до 100 тысяч рублей и заплатить 1,8 млн рублей. Аналогичная выгода и при покупке Chery Tiggo 4 PRO, резюмировал Житнухин.

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Источник: lenta.ru