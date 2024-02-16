#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Транспортный опыт Москвы пригодится при строительстве ВСМ Москва-Санкт-Петербург
16 февраля
Транспортный опыт Москвы пригодится при строительстве ВСМ Москва-Санкт-Петербург
Сергей Собянин: Правительство Москвы будет...
Покупка иномарки по параимпорту обойдется дороже — эксперт назвал причину
16 февраля
Покупка иномарки по параимпорту обойдется дороже — эксперт назвал причину
Эксперт объяснил, почему сейчас нужно покупать...
Поезд для ВСМ оборудуют цифровой системой управления с искусственным интеллектом
16 февраля
Поезд для ВСМ оборудуют цифровой системой управления с искусственным интеллектом
Глава Минтранса: поезда ВСМ Москва – Петербург...

Покупка иномарки по параимпорту обойдется дороже — эксперт назвал причину

Эксперт объяснил, почему сейчас нужно покупать машину производства КНР или РФ

Оптимальным вариантом при выборе автомобиля станет приобретение отечественной или китайской модели. Такое мнение в беседе с изданием «Лента.ру» выразил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.

Он объяснил, что дело не только в рентабельности в части соотношения цена/качество – в особенности это относится к автомобилям от китайского автопрома. Речь идет о дальнейших расходах на транспортное средство в ходе его эксплуатации, подчеркнул Житнухин.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Простой Atlas или навороченный Coolray – какой Geely лучше (учли всё)

Эксперт отметил, что на российском рынке сегодня есть возможность приобрести европейский, американский, японский или корейский автомобиль, завезенный в Россию по схеме параллельного импорта. Но его покупка обойдется дороже и при оформлении сделки, и при последующем обслуживании, убежден Житнухин.

«Например, сейчас нет дефицита комплектующих для китайских и отечественных авто, на них распространяется гарантия от производителя, а также нет сложностей с диагностикой. В то время как многие владельцы авто, ввезенных в РФ по параллельному импорту, испытывают такие трудности», – объясняет собеседник издания.

По словам Житнухина, цена за иномарку из Японии и Кореи в базовой комплектации стартует от 3 млн рублей, а на рынке РФ есть машины, в том числе иномарки, которые стоят порядка 2 млн рублей. Например, при покупке Haval Jolion 2023 года выпуска с учетом специальных предложений от автопроизводителей можно сэкономить до 100 тысяч рублей и заплатить 1,8 млн рублей. Аналогичная выгода и при покупке Chery Tiggo 4 PRO, резюмировал Житнухин.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: lenta.ru

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
16.02.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0