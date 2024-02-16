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Обновленный Nissan Juke – первые фото

Ford постепенно покидает Европу, и его место спешат занять японские компании

Одним из самых продаваемых американских кроссоверов в Европе был Ford Puma, но его производство в Европе сокращается. Например, Ford втихаря закрывает свой завод в Германии, и на место американских моделей приходят азиатские.

Обновленный Nissan Juke второго поколения (2024)
Обновленный Nissan Juke второго поколения (2024)

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И обновление Nissan Juke пришлось очень кстати. Nissan Juke – один из самых продаваемых автомобилей в Великобритании, вошедший в топ-10 в 2023 году. Но бренд считает, что пришло время активно бороться за долю рынка и сместить Ford Puma.

Обновленный Nissan Juke второго поколения (2024)
Обновленный Nissan Juke второго поколения (2024)

Главной целью обновления стало улучшение салона кроссовера. Компания улучшила посадку и отделку салона, добавив новые качественные материалы.

Обновленный Nissan Juke второго поколения (2024)
Обновленный Nissan Juke второго поколения (2024)

Также появились новая приборная панель и 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы вместо 8-дюймового. Он повернут под углом к водителю. Беспроводные технологии Apple CarPlay и Android Auto стали входить в базовую комплектацию.

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Кроме того, были расширены возможности функции распознавания голоса, и система теперь может распознавать «естественный язык» (водителю не нужно давать команды, выговаривая слова, словно диктор новостей).

Juke оснащен гибридом на базе 1,6-литрового бензинового двигателя мощностью 93 л.с., электромотором мощностью 48 л.с. и стартер-генератором, которые питаются от небольшой батареи емкостью 1,2 кВтч. В итоге кроссовер имеет мощность 141 л.с.

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Кирилл Панов
Фото:Nissan
16.02.2024
Фото:Nissan
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