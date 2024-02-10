Германия теряет автозаводы – американцы уходят домой

Ford сокращает 3500 (!) рабочих мест в Германии

Из-за дороговизны энергоносителей (виной чему санкции против России) производство в Европе перестало быть выгодным, и американские автопроизводители начинают закрывать свои производства там под предлогом переоборудования их под выпуск новых электрических моделей, на которых скоро будут обязаны ездить жители Старого света.

Например, Ford сократит 3500 рабочих мест на своем заводе в Саарлуисе (Германия), и уже провел переговоры об этом с немецким профсоюзом IG Metall.

В настоящее время на заводе в Саарлуисе производится Ford Focus, но автопроизводитель заявлял, что после скорого прекращения выпуска модели завод переключится на производство электромобилей следующего поколения.

Конвейер завода Ford в Саарлуисе (Германия)

Но вдруг стало известно, что обещанные электромобили будут производить на заводе Ford в Валенсии (Испания). В результате немецкий завод остался с носом. Кажется, Ford ретируется из Европы тихой сапой.

IG Metall заявил, что договорился о том, что на немецком заводе Ford останется примерно 1000 рабочих мест. Хотя теперь непонятно, чем будут заниматься эти люди. Более того, в профсоюзе отчитались об еще одной договоренности с Ford – до 2032 года принудительных увольнений не будет, но сотрудники смогут досрочно уволиться с хорошим выходным пособием, пишет Auto News Europe.

«Мы не смогли найти лучшего решения, поэтому решили сделать так, чтобы сокращение рабочих мест обошлось для Ford как можно дороже», – сказал глава местного отделения IG Metall Mitte Йорг Келингер.

Будущее завода в Саарлуисе остаётся неясным. В прошлом году сообщалось, что несколько китайских автопроизводителей, включая BYD и Chery, интересовались возможностью приобретения этого завода. Ford также вел переговоры с немецким производителем солнечных панелей, но все переговоры провалились.

Возможно, скоро завод в Саарлуисе станет такой же заброшкой, как этот завод Fiat.