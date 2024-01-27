На заброшенном заводе Fiat сняли видеоэкскурсию

Этот завод Фиат был закрыт в 2011 году, и вот как он теперь выглядит

Видеть заброшенный завод грустно, но интересно. И в сети появилось новое видео закрытого давно предприятия – это завод Fiat, который не работает с 2011 года. Несмотря на то, что сборочный цех в итальянском городе Термини-Имерез (Сицилия) закрылся 13 лет назад, оборудование все еще находится там.

На данном предприятии, которое работало с 1970 года, собирались некоторые из самых популярных моделей Фиата, в том числе культовый 500-й и очаровательная Panda, а также Fiat 126, Punto и Lancia Ypsilon.

Мощность завода составляла 140 тысяч автомобилей в год. Последним автомобилем, сошедшим с конвейера, была Lancia – в ноябре 2011 года. Перед закрытием использовалось менее 40% мощностей предприятия. Следовательно, завод, на котором работало около 1800 человек, был убыточным.

В 2011 году фабрика была продана, и к ней больше нет доступа. Завод несколько раз переходил из рук в руки. Последним владельцем стала итальянская компания Blutec, которая купила его для производства электромобилей. Однако бизнесу помешала история с мошенничеством на 16 миллионов евро.

Теперь оборудование демонтируют, а само здание снесут.