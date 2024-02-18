Уникальный автобус ЗИЛ восстановили в идеал – таких осталось всего четыре!

Московский Музей ГОНа представил редчайший отреставрированный автобус ЗИЛ-127

Музей Гаража особого назначения провел презентацию прошедшего реставрацию советского автобуса ЗИЛ-127. Источник сообщает, что показанный экспонат – один из четырех, оставшихся до наших дней. И один из двух, находящихся сейчас в хорошем состоянии. Также сообщается, что реставрация автобуса – проект бывшего владельца 6 цеха ЗИЛа (МСЦ6) и замминистра энергетики РФ Кирилла Молодцова.

ЗИЛ-127 ЗИЛ-127

По данным источника, реставрация шла с 2018 года, и за это время в автобус были вложены десятки миллионов рублей. Специалисты говорят, что реставрация выполнена на высочайшем уровне, с сохранением аутентичности – несмотря на очень плохое состояние в начале проекта, мастерам удалось сохранить около 40% оригинальных деталей, для такого случая это много.

ЗИЛ-127 выпускался с 1955 года, и именно ввиду этого факта поначалу назывался ЗИС-127, а в июне 1956 года вместе с заводом был переименован в ЗИЛ. Такие машины делали в Москве до 1961 года, причем объем выпуска в лучшие годы не превышал двух сотен единиц.

Машина примечательна тем, что это был первый советский междугородний автобус. Он появился из-за того, что после войны, когда началось восстановление народного хозяйства, в стране резко возрос пассажиропоток, и быстро наладить междугороднее автобусное сообщение было просто необходимо...

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Источник: Автобусы и вообще