В Музее Гаража особого назначения можно послушать лекцию
27 января 2024 года в Музее ГОНа состоялась открытая лекция «Российские автомобильные школы и платформы и их создатели».
Директор Центра анализа и прогнозирования отрасли ФГУП «НАМИ», заслуженный конструктор РФ Александр Николаевич Горчаков посвятил свой рассказ российским инженерным автомобильным школам, их лидерам, становлению и развитию, а также целям и задачам.
Конструктор отметил удачный выбор места для лекций, ведь в музее представлены шедевры российской автомобильной школы, можно рассмотреть технику и отдельные моторы и задаться вопросами, какими силами, ресурсами и мозгами это всё давалось и какие великие люди это делали. Присутствовали на лекции, в том числе, студенты и школьники.
Александр Николаевич Горчаков, заслуженный конструктор РФ:
– Можно сделать автомобиль, который будет просто удачным.
А можно сделать автомобиль – инженерную школу, чем и занимались наши великие конструкторы.
Вы должны хорошо подумать по окончании школы, стать инженером или нет... Первые годы эта работа может показаться скучноватой, это время освоения инженерных инструментов и программ. Но через года два-три вы начнете творить!
Александр Николаевич коснулся всех этапов развития автомобилей в советский период, остановившись на некоторых моделях и на признанных достижениях отечественных инженерных школ. Это участие и высокие результаты на международных авторалли и выставках, налаженный экспорт и даже начало развития автопрома КНР.
Отвечая на вопрос, стало ли легче развиваться с введением санкций, конструктор отметил, что это звездный час российского автопрома, потому что государство повернулось к нему лицом. И мы должны сохранять компетенции, которые обеспечивают технологическую безопасность.
На вопросы о продолжении проекта и дальнейших открытых лекциях организаторы предложили следить за анонсами на сайте, в социальных сетях и СМИ.
Следующая лекция в Музее Гаража особого назначения пройдет уже в феврале 2024 года.
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Источник: ГОН
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