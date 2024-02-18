Названы самые дорогие в обслуживании китайские автомобили

Автомобили Haval чаще всего попадали в ДТП, а FAW – самые дорогие в обслуживании

По результатам 2023 года, автомобили китайского бренда FAW признаны самым дорогостоящими в обслуживании, в то время как модели Haval чаще всего попадали в аварии. Сообщил Страховой Дом ВСК на основе своей базы данных.

Доля китайских автомобилей в общем объеме ДТП в России в 2023 году составила 21%. Около 26% пострадавших автомобилей из числа китайских принадлежали таксопаркам и каршерингам.

Топ-5 наиболее аварийных марок китайских автомобилей представлен марками:

Haval – 32%

Chery – 21%

Geely – 17%

Exeed (суббренд Chery) – 10%

Omoda – 8%.

Страховщик отмечает, что наиболее экономичными в обслуживании являются Lifan (средняя стоимость восстановления после аварии составляет 84 тыс. рублей), Kaiyi (121 тыс. рублей) и Exeed (147 тыс. рублей).

Самые высокие расходы на ремонт отмечаются у FAW (539 тыс. рублей), JAC (416 тыс. рублей) и Tank (233 тыс. рублей).

Есть мнение, что китайские автомобили не приспособлены к российским морозам. Они плохо заводятся у них выходит из строя электроника. Однако эксперт Дмитрий Попов считает, что поскольку сейчас бренды из Поднебесной под пристальным вниманием из-за их массового распространения, то и претензий к ним много. И даже незначительные сбои в электронике становятся предметом широкого обсуждения.