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Названы самые дорогие в обслуживании китайские автомобили

Автомобили Haval чаще всего попадали в ДТП, а FAW – самые дорогие в обслуживании

По результатам 2023 года, автомобили китайского бренда FAW признаны самым дорогостоящими в обслуживании, в то время как модели Haval чаще всего попадали в аварии. Сообщил Страховой Дом ВСК на основе своей базы данных.

Доля китайских автомобилей в общем объеме ДТП в России в 2023 году составила 21%. Около 26% пострадавших автомобилей из числа китайских принадлежали таксопаркам и каршерингам.

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Топ-5 наиболее аварийных марок китайских автомобилей представлен марками:

  • Haval – 32%
  • Chery – 21%
  • Geely – 17%
  • Exeed (суббренд Chery) – 10%
  • Omoda – 8%.

Страховщик отмечает, что наиболее экономичными в обслуживании являются Lifan (средняя стоимость восстановления после аварии составляет 84 тыс. рублей), Kaiyi (121 тыс. рублей) и Exeed (147 тыс. рублей).

Самые высокие расходы на ремонт отмечаются у FAW (539 тыс. рублей), JAC (416 тыс. рублей) и Tank (233 тыс. рублей).

Есть мнение, что китайские автомобили не приспособлены к российским морозам. Они плохо заводятся у них выходит из строя электроника. Однако эксперт Дмитрий Попов считает, что поскольку сейчас бренды из Поднебесной под пристальным вниманием из-за их массового распространения, то и претензий к ним много. И даже незначительные сбои в электронике становятся предметом широкого обсуждения.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
18.02.2024
Фото:Depositphotos
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