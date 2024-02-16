Эпичное возвращение: Lancia впервые за 13 лет презентовала новую модель
Итальянский производитель Lancia впервые за последние 13 лет выпустил новую модель, ею стал хэтчбек Ypsilon. О серийном запуске новинки сообщается на официальном сайте компании.
Автомобиль создан на платформе CMP/eCMP, модели Peugeot 208 и Pugeot e-208 тоже построены на базе этой платформы. Длина автомобиля составляет 4008 м, внешне новинку отличают круглые фонари, окрашенные в глянцево-черный цвет колесные арки, боковые зеркала и задние стойки, а также спрятанные в задних стойках дверные ручки.
В салоне установлены два дисплея, диагональ обоих — 10,25 дюймов, есть беспроводное зарядное устройство для смартфона, три порта USB Type-C, аудиосистема, а также установлен кондиционер со специальным фильтром, по словам производителя, он способен удалить до 99% всех вредных частиц.
Под капотом Lancia Ypsilon электромотор мощностью 154 л.с., он установлен на передней оси, а также аккумулятор емкостью 51 кВт.ч. Запаса хода на одном заряде батареи хватает до 403 км.
Что касается стоимости новинки, ее объявят ближе к старту продаж, к слову, цена прежнего поколения в Италии составляет 9 тысяч евро (порядка 886 тысяч рублей по курсу, актуальному на момент публикации).
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Источник: gazeta.ru
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