В пустыне нашли кладбище автомобилей

Пустыня поглощает брошенные в ней автомобили – фотоэкскурсия

Пикапы Peugeot, Citroën C15, Renault 5 и другие французские автомобили постепенно уходят под дюны на свалке, расположенной на краю пустыни Сахара в Тунисе.

Эта свалка могла бы стать отличной декорацией для фильма из серии «Безумный Макс». Находится она недалеко от дороги, среди немногочисленных деревьев, которые все еще цепляются за жизнь в этом засушливом месте.

Здесь брошены сотни автомобилей. В подавляющем большинстве это французские модели, которые постепенно скрываются под песками дюн. Есть и Ford Escort, Sierra, Volkswagen Golf и Mercedes-Benz W123.

Почти все эти автомобили были выпущены в 1960-1980-х годах. И теперь их кто-то постоянно разбирает на запчасти, наведываясь на это кладбище.