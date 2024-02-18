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В пустыне нашли кладбище автомобилей

Пустыня поглощает брошенные в ней автомобили – фотоэкскурсия

Пикапы Peugeot, Citroën C15, Renault 5 и другие французские автомобили постепенно уходят под дюны на свалке, расположенной на краю пустыни Сахара в Тунисе.

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Эта свалка могла бы стать отличной декорацией для фильма из серии «Безумный Макс». Находится она недалеко от дороги, среди немногочисленных деревьев, которые все еще цепляются за жизнь в этом засушливом месте.

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Здесь брошены сотни автомобилей. В подавляющем большинстве это французские модели, которые постепенно скрываются под песками дюн. Есть и Ford Escort, Sierra, Volkswagen Golf и Mercedes-Benz W123.

Почти все эти автомобили были выпущены в 1960-1980-х годах. И теперь их кто-то постоянно разбирает на запчасти, наведываясь на это кладбище.

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Кирилл Панов
Фото:Largus
Количество просмотров 2
18.02.2024
Фото:Largus
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