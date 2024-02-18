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Red Bull Racing восхитили экспертов своим новым болидом

Бывший конструктор гоночных машин Гэри Андерсон восхитился новым болидом RB20

Гэри Андерсон, известный эксперт в области конструирования гоночных машин, не скрывает своего восхищения новой машиной Red Bull Racing – болидом RB20.

Представленная на презентации модель вызвала бурные обсуждения среди специалистов и фанатов Формулы 1.

RB20
RB20
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Андерсон отмечает значительные изменения по сравнению с RB19. Автомобиль имеет более агрессивный дизайн. Для повышенной маневренности используют треугольные рычаги и отдельную рулевую тягу. Воздухозаборники боковых понтонов более компактные, чем у RB19, и чем-то напоминают концепцию Mercedes.

Однако Андерсон указал, что машина, представленная на презентации, может не совпадать с той, что мы увидим на тестах и первой гонке. Вероятно, Red Bull Racing еще будут дорабатывать и модернизировать гоночный автомобиль.

Источник: f1news.ru

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Red Bull Racing
Количество просмотров 1
18.02.2024
Фото:Red Bull Racing
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