Red Bull Racing восхитили экспертов своим новым болидом
Гэри Андерсон, известный эксперт в области конструирования гоночных машин, не скрывает своего восхищения новой машиной Red Bull Racing – болидом RB20.
Представленная на презентации модель вызвала бурные обсуждения среди специалистов и фанатов Формулы 1.
Андерсон отмечает значительные изменения по сравнению с RB19. Автомобиль имеет более агрессивный дизайн. Для повышенной маневренности используют треугольные рычаги и отдельную рулевую тягу. Воздухозаборники боковых понтонов более компактные, чем у RB19, и чем-то напоминают концепцию Mercedes.
Однако Андерсон указал, что машина, представленная на презентации, может не совпадать с той, что мы увидим на тестах и первой гонке. Вероятно, Red Bull Racing еще будут дорабатывать и модернизировать гоночный автомобиль.
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Источник: f1news.ru
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