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Дилерам пора отвыкать от привычки работать с «цивилизованными» брендами
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Дилерам пора отвыкать от привычки работать с «цивилизованными» брендами
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Дилерам пора отвыкать от привычки работать с «цивилизованными» брендами

Эксперт назвал проблемы дилеров при работе с китайскими брендами

Маркетолог Иван Куц перечислил несколько основных проблем, с которыми столкнулись дилеры при работе с китайскими брендами.

Во-первых, это отсутствие каталога запчастей. Из-за этого не удается нормально построить сервисное обслуживание и спрогнозировать цены на ТО. Неясны сроки поставок и наличие на складах. Все эти риски приходится закладывать в цену сервиса.

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Второе – отсутствие дистрибьюторской поддержки маркетинговой составляющей бизнеса со стороны автопроизводителя. Европейцы, корейцы, японцы хотя бы частично оплачивали маркетинг.

Третье – не выстроена работа по формированию лояльности к марке. Это необходимо, чтобы клиенты возвращались, рекомендовали бренд своим друзьям и знакомым. Гарантийная политика также неудовлетворительна. Нет информационных систем, аналитики и баз данных. Нет информации на каждого клиента по каждой машине, нет регламента учета трафика и т. д. Бизнес приходится вести вслепую.

Починить китайский автомобиль в России не так-то просто

И это только часть проблем, которые на поверхности, а в целом их гораздо больше. Сложность еще и в том, что дилеры привыкли работать с «цивилизованными» брендами, но нужно приспосабливаться к текущим реалиям.

Недавно страховщики подсчитали, что самими дорогими китайскими брендами в плане восстановительного ремонта являются FAW, JAC и Tank.

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Источник: Русский автомобиль/Telegram

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
19.02.2024
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