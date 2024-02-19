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Российский автопарк может пополниться марками из Азии, Африки и Ближнего Востока

В Торгово-промышленной палате сообщили, какое разнообразие готовят на авторынке

Российский автопарк может пополниться автомобилями из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, считают эксперты Торгово-промышленной палаты.

После массового ухода производителей сейчас на российском рынке преобладают китайские бренды, однако автопроизводители из других стран также проявляют интерес к нашему рынку.

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Эксперты считают, что в бюджетном сегменте на российском рынке могут закрепиться автоконцерны из Индии. Перспективными моделями для продажи в России считают кроссоверы от Tata Motors. Кроме того, в прошлом году начались продажи иранских автомобилей по параллельному импорту, таких как седаны Iran Khodro (IKCO). Еще один производитель, Saipa, сообщал о возможности скорой реализации своих автомобилей в России.

Модель Tara (производитель Iran Khodro) продается за 1,5 млн рублей с механической коробкой передач и за 1,7 млн рублей с автоматической коробкой. В декабре стало известно, что автомобили Saipa – кросс-хэтчбек Quik и седан Saina S – получили Одобрение типа транспортного средства и могут стать одними из самых доступных моделей в России, конкурируя с Lada.

Еще один стильный кроссовер будут собирать на «Автоторе»

Также возможно появление на российском рынке автомобилей из Африки. Например, в Уганде госкомпания Kiira Motors Corporation занимается разработкой и выпуском электромобилей и заинтересована в поставках в Россию. Однако африканские страны пока больше готовы к совместной сборке автомобилей. Например, в Центральной Африканской Республике хотят собирать некоторые модели УАЗ.

Модели Tata Motors могли бы успешно заполнить эту нишу, но только при условии развертывания своего производства и локализации, считают эксперты. А вот электромобили из Уганды вряд ли будут популярны в России.

Однако 68% россиян даже не слышали о том, что иранский автопром вышел на российский рынок, и 49% вообще не знают о недостатках этих машин.

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Источник: «Известия»

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
19.02.2024
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