Оценили дилеров: впереди «китайцы», Lada – на седьмом месте

Автостат оценил, как разные марки поддерживают свои дилерские сети в РФ

В определенном смысле оппонируя недавним комментариям экспертов, Автостат и ассоциация РОАД составили рейтинг автомобильных марок, предоставляющих своим дилерам лучшую поддержку продаж новых легковых и легких коммерческих машин. Исследователи рассмотрели официально представленные в России бренды. В финальный список попали марки, у которых в онлайн-опросе приняли участие более 5% дилеров.

Опрос был комплексным – учитывался целый ряд критериев, на основе которого был получен общий индекс поддержки производителем продаж новых автомобилей. Средний показатель этого индекса по всему авторынку РФ составил 59,4 балла. Соответственно, производители оказались поделенными на тех, у кого индекс выше среднего, и тех, у кого ниже.

У китайских марок индекс поддержки дилеров выше, чем у российских, с перевесом 61,7 против 49, сообщает источник. А в рейтинге марок самыми «обеспеченными» оказались дилеры Changan – показатель составил 70,2 балла. Кроме него, индекс поддержки выше среднего имеют Exeed, Chery, Jaecoo и Omoda. А ниже среднего – Geely, Lada, Jetour и ГАЗ.

Поддержка российских дилеров у разных производителей

По данным того же источника, в последнее время уровень лояльности к китайским маркам в России существенно вырос – сейчас машину из Поднебесной готовы купить 53,1% россиян. А пять лет назад – всего 6,4%. Правда, 26,6% из давших положительный ответ в 2024 году признаются, что решение является вынужденным из-за отсутствия альтернативы.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Автостат