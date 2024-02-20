#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
С 1 апреля вступит в силу новый порядок оформления машин из ЕАЭС – к чему готовиться?
20 февраля
С 1 апреля вступит в силу новый порядок оформления машин из ЕАЭС – к чему готовиться?
Кадаков рассказал, что будет с ценами на...
Lada вошла в топ-3 самых популярных машин на рынке Петербурга
20 февраля
Lada вошла в топ-3 самых популярных машин на рынке Петербурга
Исследование: авторынок Петербурга вырос почти...
Крепкий мотор, надежная АКП, доступный сервис – беспроблемная иномарка за 500 тысяч
20 февраля
Крепкий мотор, надежная АКП, доступный сервис – беспроблемная иномарка за 500 тысяч
Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать...

Определена судьба танков в современной войне

Для чего нужны танки, если их жгут дроны – объяснение эксперта

Танки не покинут поля боёв только из-за того, что над ними появились беспилотники с боеприпасами.

В этом сомневается военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Танки остаются и останутся эффективным оружием и, вероятно, работы по укреплению их брони продолжатся.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».
«Еще до всех современных событий считалось, что танки, как и артиллерия, теряют свою значимость. Но появились беспилотники, и артиллерия вернулась, стала востребована. В отношении танка то же: и авиация, и артиллерия, и беспилотники, противотанковые средства – все работает против танка. Но в этом и есть его значимость: человеку всегда нужно прятаться за броню на поле боя. И, пока человек находится там, должны быть и танки», – рассказал Кошкин.

Беспилотники создают много проблем для танков, сделав их более уязвимыми, но это естественный процесс, и вскоре у танков появятся новые методы защиты.

Путин: «Это лучший танк в мире»
«Это вечная проблема: усиливаем броню — танк становится тяжелее, увеличиваем калибр – тоже. Сейчас против беспилотников на танке ставят специальную сетку, которая мешает прямому поражению, потому что самое уязвимое место именно там. Так что я считаю, что специалисты будут и дальше развивать динамическую защиту танков, беспилотники не решат их судьбу», – заключил эксперт.

Кроме того, меняется тактика применения танков. В частности, их оперативно выдвигают на огневые позиции, где танки быстро отстреливаются по обозначенным целям (они способны делать до 8 выстрелов в минуту), и уходят до того, как противник сможет ответить.

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Источник: Лента.ру

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
Количество просмотров 2
20.02.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0