Определена судьба танков в современной войне

Для чего нужны танки, если их жгут дроны – объяснение эксперта

Танки не покинут поля боёв только из-за того, что над ними появились беспилотники с боеприпасами.

В этом сомневается военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Танки остаются и останутся эффективным оружием и, вероятно, работы по укреплению их брони продолжатся.

«Еще до всех современных событий считалось, что танки, как и артиллерия, теряют свою значимость. Но появились беспилотники, и артиллерия вернулась, стала востребована. В отношении танка то же: и авиация, и артиллерия, и беспилотники, противотанковые средства – все работает против танка. Но в этом и есть его значимость: человеку всегда нужно прятаться за броню на поле боя. И, пока человек находится там, должны быть и танки», – рассказал Кошкин.

Беспилотники создают много проблем для танков, сделав их более уязвимыми, но это естественный процесс, и вскоре у танков появятся новые методы защиты.

«Это вечная проблема: усиливаем броню — танк становится тяжелее, увеличиваем калибр – тоже. Сейчас против беспилотников на танке ставят специальную сетку, которая мешает прямому поражению, потому что самое уязвимое место именно там. Так что я считаю, что специалисты будут и дальше развивать динамическую защиту танков, беспилотники не решат их судьбу», – заключил эксперт.

Кроме того, меняется тактика применения танков. В частности, их оперативно выдвигают на огневые позиции, где танки быстро отстреливаются по обозначенным целям (они способны делать до 8 выстрелов в минуту), и уходят до того, как противник сможет ответить.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Лента.ру