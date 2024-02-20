Россияне распродают люксовые автомобили — называем самые популярные модели

Эксперты выяснили, что чаще всего в 2023 году россияне продавали BMW с пробегом

Список премиальных брендов автомобилей с пробегом, объявления о продаже которых чаще всего фигурировали в 2023 году, возглавил BMW. Такой статистикой поделились эксперты сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека».

Согласно анализу, доля автомобилей BMW в объявлениях о продаже составила 28%. В топ-3 в принципе только немецкие марки — Mercedes-Benz с долей 26% и Audi — 16,2%. После них в списке популярных по предложениям из числа премиальных брендов на вторичке за прошлый год идут Lexus (7,3%) и Land Rover (6,7%).

По словам старшего менеджера по развитию бизнеса в «Автотеке» Константина Болдырева, в сегменте премиальных марок немецкий автопром по итогам 2023 года занимает лидерские позиции.

«В то же время российским покупателям предлагают и широкий ассортимент автомобилей производителей из других стран. В рейтинге топ-10 по итогам прошлого года присутствуют марки из Великобритании, Японии и Швеции», — уточнил старший менеджер сервиса.

Затем в списке после лидеров значатся Volvo с долей 5,7% и Infinity — с долей 3,7% в общем рейтинге, топ-10 замкнули Porsche (2,8%), Jaguar (1,1%) и Mini (1%).

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Источник: iz.ru