Полный привод и системы помощи водителю — стартовали продажи кроссоверов DFSK ix5 и ix7
На рынке России стартуют продажи кроссоверов DFSK ix5 и ix7 производства китайского концерна Dongfeng. Об этом сообщает корреспондент «Известий» с пресс-конференции компании «Моторинвест», официального дистрибьютора линейки легковых автомобилей в РФ.
Отмечается, что в 2024 году линейка бренда будет расширена еще двумя моделями – DFSK 500 и 600. Силовой агрегат DFSK ix5 состоит из мотора объемом 1,5 л мощностью 137 л.с. (220 Нм) в связке с вариатором. Есть и турбированный агрегат объемом 2,0 л мощностью 231 л.с. (355 Нм) в паре с гидромеханическим автоматом. Длина кроссовера – 4685 мм при колесной базе 2790 мм.
Семиместный DFSK ix7 оснащен турбомотором объемом 2,0 л мощностью 231 л.с. (355 Нм), гидромеханическим автоматом и системой полного привода с имитацией блокировки дифференциала. В длину кроссовер составляет 4930 мм, размер колесной базы – 2810 мм.
Что касается цен, стоимость купе-кроссовера ix5 стартует от 2,99 млн рублей, а семиместный ix7 обойдется минимум в 3,99 млн рублей. За эти деньги производитель обещает богатое оснащение.
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Источник: iz.ru
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