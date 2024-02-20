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Полный привод и системы помощи водителю — стартовали продажи кроссоверов DFSK ix5 и ix7

Стали известны цены в РФ на кроссоверы DFSK ix5 и ix7 от производителя Dongfeng

На рынке России стартуют продажи кроссоверов DFSK ix5 и ix7 производства китайского концерна Dongfeng. Об этом сообщает корреспондент «Известий» с пресс-конференции компании «Моторинвест», официального дистрибьютора линейки легковых автомобилей в РФ.

Отмечается, что в 2024 году линейка бренда будет расширена еще двумя моделями – DFSK 500 и 600. Силовой агрегат DFSK ix5 состоит из мотора объемом 1,5 л мощностью 137 л.с. (220 Нм) в связке с вариатором. Есть и турбированный агрегат объемом 2,0 л мощностью 231 л.с. (355 Нм) в паре с гидромеханическим автоматом. Длина кроссовера – 4685 мм при колесной базе 2790 мм.

DFSK ix5
DFSK ix5
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Семиместный DFSK ix7 оснащен турбомотором объемом 2,0 л мощностью 231 л.с. (355 Нм), гидромеханическим автоматом и системой полного привода с имитацией блокировки дифференциала. В длину кроссовер составляет 4930 мм, размер колесной базы – 2810 мм.

Что касается цен, стоимость купе-кроссовера ix5 стартует от 2,99 млн рублей, а семиместный ix7 обойдется минимум в 3,99 млн рублей. За эти деньги производитель обещает богатое оснащение.

DFSK ix5
DFSK ix5

Источник: iz.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:DFSK
20.02.2024
Фото:DFSK
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