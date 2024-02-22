АО ВТБ Лизинг предлагает автомобили Jetour со скидками более 18%

на правах рекламы

АО ВТБ Лизинг совместно с «Джетур Мотор Рус» предлагает юрлицам и индивидуальным предпринимателям программу скидок на финансирование автомобилей Jetour

Автомобили можно выгодно взять в лизинг с преимуществом более 18% от рекомендованной розничной стоимости*. Специальные условия для клиентов АО ВТБ Лизинг актуальны до 29 февраля 2024 года.

Оформляя автомобиль в лизинг, клиенты компании могут выбрать различные опции финансирования: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или с минимальным удорожанием. Лизингополучатель также сможет вернуть в бюджет предприятия до 40% от стоимости транспорта за счет преференций по налогу на прибыль и НДС, доступных для юридических лиц на общей системе налогообложения.

Так, кроссовер Jetour X90 Plus в комплектации Luxury стоимостью 3 519 900 руб. клиенты АО ВТБ Лизинг могут приобрести в лизинг со скидкой 657 926 руб. за 2 861 974 руб. Если оформить автомобиль с авансом 49% на 7 лет, ежемесячный платеж составит 35 274 рублей. При этом за весь период действия договора клиенты на основной системе налогообложения могут сэкономить до 727 568 руб. за счет налоговых преференций.**

Выбирая кроссовер Jetour X70 Plus (РРЦ – 2 999 900руб.), можно получить скидку 476 619 руб. и приобрести автомобиль за 2 523 280 руб. При этом, оформив автомобиль в лизинг с авансом 49% на 5 лет, ежемесячный платеж будет равен 36 605. Экономия на налогах составит более 570 000 руб. за весь период финансовой аренды. **

Автомобиль Jetour Dashing (РРЦ – 2 979 900 руб.) можно приобрести по стоимости 2 534 307 руб., получив скидку в размере 445 593 руб. Ежемесячный платёж при оформлении в лизинг этой модели на 5 лет с авансом 49% составит 36 605 руб., а экономия на налогах для клиентов на основной системе налогообложения – более 570 000 руб. за весь период финансовой аренды. **

Jetour – бренд кроссоверов и внедорожников для путешествий, созданный в январе 2018 года. В России автомобили этой марки появились в июне 2023 года, и уже осенью Jetour вошел в топ-10 лидеров по объему продаж.

Бренд Jetour развивает три продуктовых направления в рамках концепции «Travel +». Первое направление представлено кроссовером Dashing – автомобилем для стильных городских путешествий. Второе направление – автомобили для семейных путешествий – представлено кроссоверами X70 Plus и X90 Plus. Третье направление – автомобили для внедорожных путешествий серии Т – дебютирует на российском рынке с выходом полноприводного внедорожника T2 в марте 2024 года.

Подать заявку на приобретение в лизинг автомобилей Jetour клиенты могут в режиме онлайн на сайте АО ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.

*Указан максимальный размер скидки. Скидка зависит от модели автомобиля.

**Указанные расчеты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна для компаний на ОСН, стоимость автомобилей действительна на 05.02.2024.

Реклама/ АО ВТБ Лизинг, ИНН 7709378229/erid 4CQwVszH9pWvp5e3Lvh