Угнал, хотя машины его вообще не интересовали

Парень угнал автовоз с 10 Chevrolet Corvette сразу после освобождения из тюрьмы

Мужчину из Аризоны обвиняют в угоне автовоза с новенькими автомобилями Chevrolet Corvette C8. Хотя стоимость спорткаров оценивается в 1,25 миллиона долларов, он утверждал, что машины его вообще не интересовали.

Исайю Уокера обвиняют в нападении и ограблении водителя автовоза, с которым он завязал беседу. Когда водитель попытался сесть в кабину грузовика, Уокер схватил жертву и выбросил из машины. Затем сел за руль, запер дверь и выехал на автовозе со стоянки.

Полиция обнаружила грузовик, когда он двигался по Форт-Грант-роуд, и попыталась его остановить. Поначалу Уокер не реагировал, и полиция сообщает, что машина начала вилять, распугивая другие машины на шоссе. Когда позже Уокер все же остановился, его взяли под стражу. На вопрос, зачем он угнал груженый автовоз и что собирался с ним делать, парень ответил, что Корветы к этому не имеют никакого отношения. Ему просто нужно было на чем-то добраться домой, ведь он только что вышел из тюрьмы.

К счастью, ни водитель автовоза, ни автомобили серьезно не пострадали. В результате полуприцеп с машинами был возвращен водителю, и тот смог продолжить доставку. Уокеру предъявлено обвинение в нескольких уголовных преступлениях, в том числе в попытке кражи 11 транспортных средств.

И да, его снова отправят за решетку, но такое впечатление, что он был и сам туда не прочь вернуться. Для чего все и затевалось.

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Источник: Carscoops