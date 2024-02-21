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При торможении есть вибрации? Срочно в автосервис — это признак серьезной поломки

Эксперт Fit Service назвал 3 явных признака неполадок с тормозными дисками авто

На проблему с тормозными дисками чаще всего указывают вибрации и биение руля во время торможения. Об этом «Газете.Ru» рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

Называя основные признаки износа тормозных дисков, он подчеркнул, что такого рода неполадки определят даже водители, а не только специалисты.

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«При торможении могут возникнуть вибрации, нехарактерные звуки, ощутимое биение руля. Если не поменять детали, это может привести к заклиниванию тормозов и риску возникновения серьезного ДТП», — предупреждает собеседник издания.

Производители тормозных дисков рекомендуют менять диски каждые 100 тысяч км, но на самом деле износ наступает гораздо раньше, констатирует Рузанов. На срок службы тормозных дисков влияют различные факторы, например, в машинах с автоматом и вариатором износ происходит гораздо быстрее, чем у автомобилей с МКП или роботом.

Дело в том, что в случае механики или робота в процессе торможения задействован и двигатель. Поэтому владельцам машин с АКП и вариаторами следует чаще делать диагностику тормозной системы. Срок службы дисков продлевает и ABS, подчеркивает Рузанов.

Эксперт привел в пример любителей спортивного стиля вождения, которые часто до упора выжимают педали газа и тормоза. Очевидно, что при такой агрессивной езде тормозные диски быстрее выйдут из строя и недотянут до своего ресурса, отмечает эксперт. К деформации тормозных дисков может привести и резкое торможение в луже. Не стоит забывать и о реагентах, которыми щедро посыпают дороги зимой, – они тоже негативно влияют на тормозную систему, резюмировал Рузанов.

Источник: gazeta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
21.02.2024
Фото:freepik / freepik
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