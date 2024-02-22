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Страховщики рассказали, какие факторы влияют на цену каско и ОСАГО

Водителям назвали стоимость ОСАГО и каско для доступных в России автомобилей

Ориентировочные расчеты полисов ОСАГО и каско на доступные в России автомобили сделали эксперты страховой компании. Специалисты подчеркивают, что на итоговый тариф влияет много факторов, поэтому все приведенные расчеты являются примерными.

Например, 40-летнему жителю Москвы с безаварийным стажем за рулем 20 лет при покупке Lada Granta 2023 года выпуска с двигателем мощностью 90 л.с. и МКП полис ОСАГО обойдется примерно в 5,7 тысячи рублей (если в страховке будет вписан только один человек). Ориентировочный расчет по каско для такого водителя составил от 27,5 тысячи рублей.

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Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

Жителю Петербурга возрастом 25 лет со стажем вождения три года без аварий при оформлении ОСАГО на Lada Granta страховка обойдется в 13,4 тысячи рублей. Стоимость каско составит от 48 тысяч рублей. При этом специалисты подчеркнули, что стаж вождения, возраст, семейное положение и другие факторы в меньшей степени оказывают влияние на стоимость полиса каско.

При расчете стоимости страховки с сентября 2020 года применяются индивидуальные тарифы ОСАГО. На конечную стоимость влияют такие факторы, как пол, профессия, марка машины, количество ДТП и другие. Стоимость полиса складывается из базового тарифа, умноженного на различные коэффициенты.

Что касается каско, то тарифы на нее каждая страховая компания устанавливает самостоятельно. Кроме аварийности водителей, мощности и возраста автомобиля на тариф влияют, в том числе, возраст водителей и стаж, статистика угонов застрахованного автомобиля, тип охранного устройства и даже место парковки. Также на тарифы каско могут влиять дополнительные услуги от страховой компании, например, выезд на место аварийного комиссара для осмотра машины или эвакуация автомобиля.

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Источник: autonews.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
22.02.2024
Фото:АГН «Москва»
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