Страховщики рассказали, какие факторы влияют на цену каско и ОСАГО

Водителям назвали стоимость ОСАГО и каско для доступных в России автомобилей

Ориентировочные расчеты полисов ОСАГО и каско на доступные в России автомобили сделали эксперты страховой компании. Специалисты подчеркивают, что на итоговый тариф влияет много факторов, поэтому все приведенные расчеты являются примерными.

Например, 40-летнему жителю Москвы с безаварийным стажем за рулем 20 лет при покупке Lada Granta 2023 года выпуска с двигателем мощностью 90 л.с. и МКП полис ОСАГО обойдется примерно в 5,7 тысячи рублей (если в страховке будет вписан только один человек). Ориентировочный расчет по каско для такого водителя составил от 27,5 тысячи рублей.

Жителю Петербурга возрастом 25 лет со стажем вождения три года без аварий при оформлении ОСАГО на Lada Granta страховка обойдется в 13,4 тысячи рублей. Стоимость каско составит от 48 тысяч рублей. При этом специалисты подчеркнули, что стаж вождения, возраст, семейное положение и другие факторы в меньшей степени оказывают влияние на стоимость полиса каско.

При расчете стоимости страховки с сентября 2020 года применяются индивидуальные тарифы ОСАГО. На конечную стоимость влияют такие факторы, как пол, профессия, марка машины, количество ДТП и другие. Стоимость полиса складывается из базового тарифа, умноженного на различные коэффициенты.

Что касается каско, то тарифы на нее каждая страховая компания устанавливает самостоятельно. Кроме аварийности водителей, мощности и возраста автомобиля на тариф влияют, в том числе, возраст водителей и стаж, статистика угонов застрахованного автомобиля, тип охранного устройства и даже место парковки. Также на тарифы каско могут влиять дополнительные услуги от страховой компании, например, выезд на место аварийного комиссара для осмотра машины или эвакуация автомобиля.

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Источник: autonews.ru