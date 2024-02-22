С нетерпением жду гонки: экс-пилот Формулы-1 оценил новый болид Mercedes

Дэвидсон: Новый болид Mercedes явно прибавил и выглядит сбалансированным

Британский гонщик, экс-пилот Формулы-1, а ныне комментатор Sky Sports F1 Энтони Дэвидсон дал анализ новой гоночной машины команды Mercedes на второй день тестовых заездов на трассе.

Рассуждая о функционале машины Mercedes, Дэвидсон отметил, что она, как и прежде, «выглядит тяжеловато». Он обратил внимание, что позади задних колес смонтирована решетка с аэродинамическими датчиками.

Энтони Дэвидсон

«Я помню, как в прошлом году она вела себя в 12-м повороте – сейчас она выглядит гораздо более сбалансированной. Машина явно прибавила. Думаю, специалисты сделали большой шаг с точки зрения управляемости. С нетерпением жду пятницы, когда они начнут снижать уровень топлива», — подчеркнул экс-пилот Ф-1.

Напомним, команда Mercedes Формулы-1 презентовала свой новый гоночный болид 14 февраля. По словам технического директора Джеймса Эллисона, при работе над новой машиной специалисты сконцентрировались на том, чтобы ее потенциал способствовал более устойчивому положению на трассе. В прошлом году из-за проблем в задней части болид иногда вел себя непредсказуемо.

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Источник: f1news.ru