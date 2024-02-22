В Сети появились рендеры «Новой Волги»

Дизайнер Александр Пономаренко показал проект ГАЗ-24 Волга Coupe

Графический дизайнер Александр Пономаренко, известный под творческим псевдонимом Benderlog Design, опубликовал в соцсетях проект автомобиля ГАЗ-24 Волга Coupe. Рендеры созданы несколько лет назад, проект разрабатывался под конкретного заказчика. За основу взята реальная ГАЗ-24 Волга.

ГАЗ-24 Волга Coupe и стандартная ГАЗ-24 Волга

По техническому заданию, задумывалась Волга в кузове купе с агрегатами большого американского авто – бензиновым двигателем V8 и механической коробкой передач.

ГАЗ-24 Волга Coupe

«Поскольку машина для долгих путешествий, то и начинку интерьера хотелось сделать более современной, чтобы было и удобно в дороге, и меньше уставалось. По кузову изменилась задняя стойка, колесная база стала длиннее за счет увеличения длины капота. Ну и общее оформление более современное», – рассказал Александр Пономаренко.

ГАЗ-24 Волга Coupe

Заказчик желал трансформировать классическую «двадцатьчетверку» в «удобный и околосовременный Gran Turismo для комфортного путешествия», поясняет Александр. О ходе реализации проекта и его сроках не сообщается.

ГАЗ-24 Волга Coupe

Меж тем, тема возрождения Волги как бренда продолжает активное циркулирование в инфополе. В январе планы по запуску производства автомобиля под названием Волга были подтверждены на уровне Минпромторга. За основу будет взята существующая китайская модель, начало серийной сборке ожидается не раньше конца 2024 года.

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Источник: Benderlog Design, Автопоток