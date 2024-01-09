#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ВыходныеКитайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Продаете автомобиль? Вот какие снимки надо сделать
9 января
Продаете автомобиль? Вот какие снимки надо сделать
Как фотографировать интерьер автомобиля для...
Дисплей Continental на кристаллах Swarovski
9 января
Экраны мультимедийных систем станут прозрачными
Continental показал дисплей MicroLED на...
Lamborghini Diablo VT Roadster 1997 года выпуска
9 января
Почему Дональд Трамп решил избавиться от своего суперкара
Lamborghini Дональда Трампа выставили на...

Всё, что известно о проекте возрожденной Волги

Мантуров: новая Волга – автомобиль с другим обликом, но с узнаваемым логотипом

Вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров в большом интервью ТАСС рассказал, какие на сегодняшний день существуют планы по возрождению Волги.

Ранее озвученные перспективы по возобновлению производства легендарного автомобиля Волга остаются в силе. Работа велась с момента анонсирования этого решения, то есть с мая 2023 года.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Денис Мантуров также сказал, что:

  • выпуск этого автомобиля должны начать с середины 2024 года
  • проект будет осуществлен с помощью зарубежных партнеров
  • у автомобилей будет современный облик, но с известным логотипом – оленем
  • что касается решетки радиатора, возможно, ее дизайн будет напоминать о предыдущих моделях бренда.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Волга могла бы появиться уже в конце 2023 года. Но не случилось – завод в Калуге продали, а это была важная связка – калужского завода и выпуска легковых автомобилей на ГАЗе. И у ГАЗа даже хотели отобрать оборудование, но удалось его отстоять, оборудование есть, и сейчас вопрос подготовки Волги вышел на второй круг.

Идея будет такая – мы берем чужую машину, а чужую, значит, китайскую. Но отличие от Москвича в том, что изначально сохраняется идея произвести глубокий рестайлинг этой машины. То есть сделать эту машину другой, поэтому те рисунки, которые гуляют в интернете, не имеют ничего общего с реальностью.

Не просто эмблему повесить, а сделать другие панели кузова, мордочку, оптику, решетку радиатора. Прототип, если все пойдет хорошо, мы можем увидеть в середине 2024 года, но производство начнется не раньше конца 2024 года. Сначала будут выпускать методом крупноузловой сборки, затем – постепенная локализация. Главная задача сейчас – получить всю документацию, лицензию и права на внесение изменений в конструкцию. Нужна постепенная локализация всего. Если удастся пойти по этому пути – это будет хорошая история.

Главная машина страны — яркие факты о последней Волге

Да, это не народный автомобиль, но такие машины тоже нужны. Если по цене Волга впишется в 3 млн рублей – это будет бомба, будет запрос от государства. Будет дороже Ауры и Москвича, но это по моим прикидкам, через год-полтора посмотрим.

Источник: ТАСС, Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:Ведомости/ТАСС и «За рулем»
Количество просмотров 1
09.01.2024
Фото:Ведомости/ТАСС и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0