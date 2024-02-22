Хэтчбек из Китая завезут в Россию ограниченной партией — у него есть автопилот

В РФ едет хэтчбек Leapmotor T03 размером с «Оку» и автопилотом второго уровня

На рынок России уже совсем скоро выйдет китайский хэтчбек Leapmotor T03, главной особенностью которого назван автопилот второго уровня.

Бренд Leapmotor относительно молодой, он появился в 2015 году, в линейке четыре электрические модели, и самой доступной из них является Leapmotor T03. Длина и колесная база — 3,6 метра и 2,4 метра соответственно – делают его сопоставимым с отечественной Окой. Leapmotor T03 позиционируют как конкурента Smart, Ora R1 и сити-кара EQ1, продажи которого тоже скоро стартуют в РФ.

Leapmotor T03

В списке оснащения указаны светодиодная оптика, декоративная панель вместо традиционной решетки радиатора, панорамная крыша и 15-дюймовые диски. Интерьер отделан пластиком и искусственной кожей, есть цифровая панель приборов и мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 10,1 мм.

Под капотом Leapmotor T03 стоит электродвигатель на передней оси мощностью 75 л.с. или 109 л.с., в зависимости от версии. На выбор покупателей — две версии аккумуляторов на 31,9 и 41 кВт⋅ч, с возможностью проезда на одной зарядке до 301 и 403 км соответственно.

Уникальной особенностью модели является автопилот второго уровня, включающий в себя радары, камеры, ультразвуковые датчики, круиз-контроль и систему поддержания полосы движения, а также возможность автоматической парковки.

На рынке Китая стоимость базовой версии T03 составляет 67 984 юаня (примерно 870 тысяч рублей). В Россию привезут ограниченную партию, и стоимость новинки очевидно будет выше, чем в КНР.

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Источник: autonews.ru