Ищете недорогую иномарку с автоматом? Вот эти – точно не берите!

Эксперт «За рулем» назвал автомобили с самыми ненадежными АКП

О машинах с автоматами, которых следует избегать, рассказал эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. Ведь, с одной стороны, коробки, которые при нормальном обслуживании способны пройти более 300 тысяч км – вовсе не миф.

С другой стороны, существуют такие, которые с трудом осилят и половину этой дистанции. А есть и те, у которых с ресурсом все более-менее, но регулярные мелкие неурядицы ставят на их репутации жирный крест.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Если ищете бюджетный автомобиль c автоматом, избегайте моделей Renault c коробкой DP0 (она же AL4 на многих Peugeot и Citroen). В 2009-м ее модернизировали (индекс DP2), стало намного лучше, но все равно ресурс оценивают в 250 тысяч км. Для простейшей четырехступки маловато.

Также лучше не брать Chevrolet Cruze, Aveo, Cobalt и некоторые модели Opel с джиэмовским автоматом 6Т30/40. Ресурс у коробки неплохой, но поломки случаются регулярно.

Капитальный ремонт АКП – это неминуемая разборка вот до такого состояния

А вот какие подержанные автомобили с АКП действительно достойны вашего внимания, «За рулем» рассказывает в новой статье.