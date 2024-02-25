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Есть случаи, когда у должника нельзя отобрать машину

Суд защитил права банкрота, у которого собирались забрать машину

В 2020 году гражданку Мишину признали банкротом. Первоначально суд исключил из конкурсной массы ее автомобиль Ford Transit, решив, что будут нарушены права четырех несовершеннолетних детей должницы. Однако апелляционная и кассационная инстанции отменили это решение, указав, что машина не является специальным средством для социальной поддержки семьи с детьми и может быть продана.

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Мишина обратилась в Верховный суд, отметив, что автомобиль необходим для перевозки детей в школу, поликлинику и на секции, особенно учитывая отсутствие общественного транспорта в их районе. Она попросила установить баланс между интересами кредиторов и ее личными правами.

Согласно закону «О банкротстве», суд может оставить за должником активы, стоимость которых не превышает 10 тыс. рублей, а в исключительных случаях и больше, если нарушаются права должника или членов его семьи, или если не учитывается баланс между интересами кредиторов и правами должника. Суд должен определять потребность должника в имуществе индивидуально.

В данном случае первая инстанция установила, что у Мишиной четверо несовершеннолетних детей и спорный автомобиль является единственным транспортным средством в семье.

Верховный суд поддержал решение первой инстанции, и его позиция соответствует текущей государственной семейной политике в России. Ранее споры об исключении транспортных средств из конкурсной массы редко доходили до Верховного суда, но теперь должникам будет легче доказать необходимость в автомобиле.

Справка

Конкурсная масса – все имущество банкрота, которое было у него на момент открытия конкурсного производства, а также все имущество, которое было выявлено в процессе этого производства.

Источник: Право.ру

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За РулемАлексеева Елена
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
25.02.2024
Фото:АГН «Москва»
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