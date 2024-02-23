Этот корейский седан может спалить ваш дом!

Genesis отзывает автомобили из-за пожароопасных проблем с соленоидом стартера

Премиальный южнокорейский бренд Genesis призывает владельцев определенных моделей к немедленному обращению в официальные сервисы для устранения неполадок. Отзывная кампания затрагивает седаны Genesis G80, G90 и G70, выпущенные в период с 2015 по 2019 год.

Genesis

Причиной отзыва является дефект соленоида стартера. При попадании воды в этот механизм возникает риск короткого замыкания, способного привести к пожару в моторном отсеке.

В общей сложности отзывается 90 907 автомобилей Genesis в США. Компания настоятельно рекомендует воздержаться от парковки указанных моделей внутри помещений, поскольку возникновение пожара может стать причиной возгорания здания (дома или гаража).

Genesis подчеркнул, что на данный момент не располагает сведениями об инцидентах, связанных с дефектом, однако инициирует отзывную кампанию для упреждения потенциальной опасности для владельцев.

Все автомобили, подлежащие отзыву, будут бесплатно отремонтированы в авторизованных сервисных центрах Genesis. В ходе ремонта будет произведена замена неисправного соленоида стартера.

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Источник: Carscoops