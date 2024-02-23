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Mercedes-Benz выпустит еще более люксовую замену S-классу

Mercedes-Benz анонсировал выход новой ультрароскошной линейки Mythos

Весной 2022 года Mercedes-Benz анонсировал проект по созданию сверхроскошной линейки под названием Mythos Series. Данная линейка обещает быть роскошнее и дороже Maybach. Спустя два года стали известны сроки появления первой модели Mercedes Mythos.

Автомобили Mercedes-Benz Mythos будут отличаться уникальным дизайном, который будет вдохновлен мифическими существами и героями. Самой первой моделью станет Mercedes-Benz Mythos. Его появление ожидают в 2025 году. Данная модель будет создана на основе Mercedes-AMG SL. Однако Mercedes-Benz Mythos будет отличаться от этих автомобилей своим уникальным дизайном, роскошным интерьером, мощными двигателями и передовыми технологиями.

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Сколько протянет автомобиль (и как отдалить его старость): разбираем по пунктам

До выхода модели Mythos на базе SL должна появиться роскошная модификация родстера под суббрендом Mercedes-Maybach. Главный дизайнер Гордон Вагенер анонсировал новинку в середине прошлого года.

Mercedes-Mythos будет эксклюзивным и производиться в небольших количествах. Стоимость автомобилей будет начинаться от 2 миллионов долларов. Ожидается, что первые автомобили будут доставлены клиентам в 2026 году.

Основными конкурентами Mercedes-Benz Mythos станут такие автомобили, как Rolls-Royce Phantom, Bentley Mulsanne и Maybach S-Class.

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Источник: Motor1

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
23.02.2024
Фото:Unsplash
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