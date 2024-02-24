Россияне резко изменили свое отношение к китайским автомобилям
По результатам исследования «Автостат» и «Авто Mail.ru», отношение россиян к китайским автомобилям претерпело существенные изменения за последние пять лет.
С 2017 года количество россиян, готовых приобрести китайский автомобиль, возросло с 6,4% до внушительных 53,1%. Этот рост свидетельствует о растущем доверии к брендам из Поднебесной.
Однако не все покупки китайских автомобилей были добровольными. Исследование показало, что 26,6% респондентов приобрели их из-за ограниченного выбора на рынке, вызванного санкциями и перебоями в поставках.
18,4% респондентов уже ранее владели китайским автомобилем, в то время как 6,8% рассматривают его в качестве второго автомобиля в семье.
Стоит отметить, что лишь 1,3% респондентов выразили готовность приобрести китайский автомобиль, произведенный в России.
Несмотря на рост популярности, 28% россиян по-прежнему не рассматривают возможность покупки китайского автомобиля.
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Источник: «Автостат»
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