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Россияне резко изменили свое отношение к китайским автомобилям

Эксперты оценили изменение отношения к китайским авто за последние пять лет

По результатам исследования «Автостат» и «Авто Mail.ru», отношение россиян к китайским автомобилям претерпело существенные изменения за последние пять лет.

С 2017 года количество россиян, готовых приобрести китайский автомобиль, возросло с 6,4% до внушительных 53,1%. Этот рост свидетельствует о растущем доверии к брендам из Поднебесной.

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Однако не все покупки китайских автомобилей были добровольными. Исследование показало, что 26,6% респондентов приобрели их из-за ограниченного выбора на рынке, вызванного санкциями и перебоями в поставках.

18,4% респондентов уже ранее владели китайским автомобилем, в то время как 6,8% рассматривают его в качестве второго автомобиля в семье.

Стоит отметить, что лишь 1,3% респондентов выразили готовность приобрести китайский автомобиль, произведенный в России.

Несмотря на рост популярности, 28% россиян по-прежнему не рассматривают возможность покупки китайского автомобиля.

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Источник: «Автостат»

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За РулемЛежнин Роман
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 1
24.02.2024
Фото:«За рулем»
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